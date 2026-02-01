U Opštini Zeta danas je proglašen Dan žalosti povodom smrti mladog fudbalera Fudbalskog kluba Zeta, Nemanje Ulićevića. Odluku o proglašenju 1. februara za Dan žalosti donio je predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na objektima Opštine i javnih ustanova, kao i otkazivanjem, odnosno prilagođavanjem svih javnih, kulturnih i zabavnih manifestacija.