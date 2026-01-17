Blokada će trajati od 15 do 18 časova, a mjesto okupljanja je kafana u Botunu.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Mještani Botuna danas su najavili da će svakodnevno organizovati proteste i blokade saobraćajnica, zbog protivljenja izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u njihovom selu.

Kako saznaje CdM, danas je planirana blokada puta kod restorana “Jezero” u Vranjini, kao i mosta na Sitnici prema Cetinju. Blokada će trajati od 15 do 18 časova, a mjesto okupljanja je kafana u Botunu.

Tokom protesta došlo je i do incidenta na kružnom toku ka Nikšiću i Cetinju, na koji je reagovala policija.