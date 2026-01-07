U Danilovgradu su i danas nastavljene evakucije zbog poplava, a ukupno je evakuisano 12 osoba.

Izvor: Facebook/Opština Danilovgrad/Screenshot

Na teritoriji te opštine poplavljeno je tridesetak kuća i pet ugostiteljskih objekata, a lokalna Služba zaštite i spašavanja od sinoć je evakuisala tri domaćinstva iz sela Klikovače i dva iz Bandića.

Pod vodom su i mjesta Pažići, Ždrebaonik, Podanje, Strahinjići, Spuž i Bogetići, a i dalje je poplavljen put Danilovgrad - Glava Zete. Vodostaj rijeke Zete jutros je dodatno porastao za 17 centimetara, pa je u podne bio skoro 12 metara.

"Stanje je otprilike na nivou jučerašnjeg. Voda se još nije povukla sa kritičnih područja, a najkritičnije su Klikovače. Opština je tamo angažovala i mehanizaciju da izvrši čišćenje i prokopavanje kanala, odvod vode sa imanja koja su poplavljena. Moglo bi da bude kritično i u Bandićima, jer se voda izlila iz rijeke i ugrožava objekte. U mjestu Klikovače izvršena je evakuacija devet osoba i u mjestu Bandići su evakuisane dvije osobe. Situacija je redovna, što se tiče samog grada Danilovgrada. Poplavljeno je par ugostiteljskih objekata koji se nalaze na desnoj obali Zete", kazao je komandir SZS Danilovgrad Dejan Marunović, javljaju Vijesti.