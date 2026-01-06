Obilne padavine koje su zahvatile opštinu Pljevlja ozbiljno su poremetile eksploataciju i isporuku uglja za potrebe Termoelektrane „Pljevlja“, a zbog poplava je privremeno obustavljen i rad na otkrivci u Rudniku uglja Pljevlja.

Izvor: Vlada Crne Gore

Iz Rudnika su saopštili da je usljed naglog porasta vodostaja rijeke Vezišnice, koja je na više lokacija izašla iz korita, ugrožen veći broj infrastrukturnih objekata, kao i rad Drobiličnog postrojenja „Maljevac“.

„Time je dovedena u pitanje dinamika, kvalitet i kontinuitet isporuke uglja za potrebe TE ‘Pljevlja’“, navode iz Rudnika.

Situaciju dodatno komplikuju oštećeni i uništeni prilazni putevi, koje su bujice odnijele ili znatno oštetile, zbog čega je transport uglja usporen.

„Natopljen teren i poplavni talas uslovili su obustavu radova na otkrivci, dok je istovremeno povećan rizik od klizišta zbog složenih geotehničkih uslova u kopu“, ističu iz Rudnika, dodajući da je u kopu zabilježen i veliki dotok vode, te da pumpe rade maksimalnim kapacitetom.

Podsjećaju i da je eksploatacija u kopu „Potrlica“ već bila ozbiljno poremećena nakon klizišta u oktobru prošle godine, kada je došlo do višemjesečnog zastoja u radovima.

„Aktuelne vremenske neprilike dodatno su zaustavile realizaciju planirane proizvodnje“, navode iz Rudnika uglja Pljevlja.

Stručne službe Rudnika, zajedno sa operativnim timovima, kontinuirano prate stanje na terenu i rade na procjeni situacije.

„Ulažemo maksimalne napore kako bismo obezbijedili uslove za bezbjedan nastavak radova i stabilno snabdijevanje TE ‘Pljevlja’ neophodnim količinama uglja, uz puno poštovanje svih bezbjednosnih i tehničkih procedura“, poručili su iz Rudnika.