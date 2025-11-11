Italijanski meteorolozi nagovijestili su mogućnost intenzivne hladnoće krajem novembra i početkom decembra.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Formiranje polarnog vrtloga, glavnog "vjesnika " zime u medijima, moglo bi ozbiljno uticati na vremenske uslove u narednim mjesecima, a prvi talasi hladnoće mogući su već početkom decembra, piše popularni italijanski meteorološki portal iLMeteo.

"Protagonista" zime stiže u Evropu?

Dolaskom jeseni, arktički i polarni regioni počinju da dobijaju manje sunčeve svetlosti. Sa manje solarne energije, temperature počinju da padaju i Arktik se hladi. Promjena u cirkulaciji preko Arktičkog okeana počinje da se osjeća posebno na sjeveru Evroazije sa dolaskom prve sezonske hladnoće u sjevernim regionima Sibira i prvim snežnim padavinama. Ovo hlađenje takođe uzrokuje smanjenje atmosferskog pritiska, kako na tlu, tako i u višim slojevima, sve do stratosfere.

Smanjenje atmosferskog pritiska u arktičkom regionu uzrokuje veliku razliku u pritisku između polarnih i suptropskih zona, intenzivirajući razvoj široke depresivne cirkulacije oko Sjevernog pola, koja se proteže od donjih slojeva troposfere do stratosfere. Ova široka depresija, hladnog karaktera, nije ništa drugo do polarni vrtlog - piše iLMeteo.

Poslednjih dana temperature naglo padaju, kako u stratosferi, tako i u troposferi, iznad Arktičkog mora, a to podstiče razvoj formiranja "jezgra" veoma hladnog vazduha nad arktičkim regionom, koji predstavlja "jezgro" novog stratosferskog polarnog vrtloga, koji se ne "ponaša" uvijek isto.

Ako polarni vrtlog oslabi, može se bukvalno podijeliti na dva ili više djelova koji mogu donijeti veoma hladan i nestabilan vazduh na krajnji jug, a mogućnost takvog scenarija krajem novembra i početkom decembra nagovještavaju Italijani, kada bi, prema njihovom pisanju, polarni vrtlog mogao postati "ranjiv", zbog čega bi hladnoća "zarobljena" u polarnim regionima dostigla niže geografske širine, što bi moglo da dovede do intenzivne hladnoće u Evropi.

Evropski meteorolozi: Nema šanse!

Međutim, najnovija ažuriranja dugoročnih modela prognoze prilično su skeptična prema takvom vremenskom scenariju. Zapravo, meteorolozi Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMVF) u naredne četiri nedelje signalizuju pozitivna odstupanja od srednje temperature vazduha u poređenju sa tridesetogodišnjim prosjekom.