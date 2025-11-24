U Njemačkoj je zabilježen niz teških nesreća, prouzrokovanih lošim uslovima na putu.

Izvor: JASON TSCHEPLJAKOW / AFP / PROFIMEDIA

Prvi veći zimski udar u Njemačkoj doveo je do brojnih saobraćajnih nesreća u kojem su stradale najmanje četiri osobe. U Bavarskoj su u jednoj nesreći poginule tri osobe, dok je u Baden-Virtembergu registrovana još jedna smrt, a vlasti upozoravanju na poledicu i mraz.

Zimski udar tokom noći obojio je djelove Njemačke u bijelo i doveo do ozbiljnih problema u saobraćaju i većeg broja saobraćajnih nesreća. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorava i danas na snijeg i ledenu kišu posebno na jugu i jugoistoku zemlje.

Troje poginulo na auto-putu

Teška nesreća, u kojoj su tri osobe poginule, dogodilo se na auto-putu A93 kod Makshute-Haidhofa. U nesreći je povrijeđeno više osoba.

Prema navodima policije, u nesreći su učestvovala dva kamiona i jedan automobil. Automobil sa šest putnika zaglavio se između dva kamiona. Jedan od kamiona je proklizao i udario u zaštitnu ogradu, a vozač automobila nije mogao da zakoči i udario je. Zatim je još jedan kamion uletio u njih. Troje putnika iz automobila je poginulo, dok je dvoje prevezeno u bolnicu sa teškim povredama. Auto-put je zatvoren od 3 ujutro u pravcu Regensburga, a radovi na uklanjanju posledica nesreće očekuju se do prepodnevnih sati.

Policija je morala da zatvori i dio puta A81 u pravcu Singena, nakon što je kod Geisingena jedna osoba poginulo. Detalji nesreće nisu poznati, ali se sumnja da je uzrok nesreće bio led na putu.

Niz teških nesreća

Kako javljaju njemački mediji, zabeležen je niz teških nesreća, prouzrokovanih lošim uslovima na putu. Jedan automobil kod Alena se prevrnuo na krov nakon što je proklizao na ledu. Žena, koja je bila za volanom, izgubila je kontrolu nad vozilom, koje je prešlo ogradu i prevrnulo se. Žena je, srećom, ostala nepovrijeđena.

Jedan kamion, koji je putovao za Minhen, sletio je sa puta kod Hienberga i završio u kanalu. Vozač srećom nije povrijeđen, ali je auto-put zatvoren u pravcu juga.

U 6 sati ujutro na auto-putu BAB3 u pravcu Frankfurta, automobil je sletio s puta i prevrnuo se. Tri osobe su povrijeđene, a na licu mjesta su intervenisali hitna pomoć, vatrogasci i policija. Dio autoputa je bio potpuno zatvoren, a kasnije je jedna traka ponovo otvorena.

Policija je saopštila da je na području Pomeranije između 6:30 i 8 sati ujutro najmanje 20 manjih nesreća zabilježeno širom savezne pokrajine zbog poledice, sa lakše povrijeđenim vozačima.

U noći u srednjem Hesenu devet osoba je povrijeđeno u desetinama nesreća uzrokovanih snijegom i ledom, uključujući jednu tešku povredu. Ukupno je zabilježeno 38 nesreća sa štetom od oko 273.000 eura.

Donja Saksonija – 42 nesreće

Policija je saopštila da je u Donjoj Saksoniji zabeleženo više od 40 nesreća zbog leda na putu. Niko nije teže povređen, ali je kamion na A1 kod Bremer Kreuz izazvao višesatnu blokadu puta.

U Hamburgu je u nedelju veče prvi put ove zime pao sneg, sa minimalnim uticajem na saobraćaj. U Šlajzvig-Holstajnu i na A7 zbog leda došlo je do haosa, dok su kamioni u Mitelfrankenu i kod Šnaitaha skliznuli sa puta.

Kako su saopštili meteorolozi, vrijeme će ostati nestabilno i hladno širom Njemačke. Na istoku i sjeveroistoku očekuje se snijeg, u istočnoj Bavarskoj i jak, dok na jugoistoku postoji opasnost od ledene kiše sa lokalnim nepogodama. Maksimalne temperature između 1°C i 8°C.

(Telegraf/MONDO)