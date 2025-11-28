Snijeg je pao na auto-putu Miloš Veliki.
Snijeg je večeras pao na auto-putu Miloš Veliki. Na društvenim mrežama mogu se vidjeti snimci gotovo skroz zavijanih dionica auto-puta.
Otežano je kretanje usled sniježnih padavina. Najteža situacija je na Zlatiboru zbog zaista velike količine snega.
Zavijan je i put ka Divčibarima. Vozačima se savjetuje vrlo oprezna vožnja, vidljivost je svedena na minimum.
Rano jutros pao je prvi snijeg i u Beogradu. Padavine nisu bile intenzivne, ali jesu uticale na stanje u saobraćaju, a mnogi krovovi zgrada i parkovi su se u potpunosti zabijelili što su mnogi dočekali sa oduševljenjem.
