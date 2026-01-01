Jak zemljotres magnitude 2,8 stepeni pogodio je Crnu Goru večeras.

Izvor: EMSC/Printscreen

Jak zemljotres magnitude 2,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je večeras Crnu Goru, javlja "EMSC", evropsko-seizmološki centar. Potres se dogodio u 00:24 blizu Žabljaka.

Epicentar je lociran na području sa geografskim koordinatama pirine 43.1317 i dužine 19.1233. Hipocentar zemljotres smješten je na dubini od oko 12,4 kilometara ispod površine zemlje.

Zasad nema izvještaja o eventualnoj pričinjenoj materijalnoj šteti. Takođe, nije poznato da li ima povrijeđenih.