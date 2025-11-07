Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od šest kilometara

Izvor: ZHMS

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju jutros u 8:59 sati registrovao je zemljotres srednje jačine sa epicentrom na 18 kilometara jugozapadno od Čajniča, opštine u Bosni i Hercegovini kod granice sa Crnom Gorom.

Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 3,6 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VI stepeni Merkalijeve skale. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od šest kilometara.

"Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati samo manje materijalne štete u epicentralnom području", piše u saopštenju.