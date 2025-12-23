Okićen gradski trg je glavno mjesto susreta, smijeha i dobre energije!

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prijestonica i ove zime diše u znaku praznika. Novogodišnji cetinjski bazar donosi toplu, bajkovitu atmosferu uz mirise kuvanog vina, domaćih delicija i slatkih đakonija koje mame sa svake kućice. Okićen gradski trg je glavno mjesto susreta, smijeha i dobre energije, gdje posjetioci svih generacija mogu uživati u prazničnom duhu, a tu je i klizaliste za sve one koji vole dobru zabavu na ledu.

Uz bogat muzički i zabavni program, večeri na bazaru rezervisane su za druženje, ples i nezaboravne trenutke pod svjetlima lampica. Novogodišnji bazar na Cetinju je idealno mjesto da osjetite čari zime, dočekate praznike i stvorite uspomene koje će trajati i nakon što se svjetla ugase.

