Policija u Pljevljima je lišila slobode lice osumnjičeno za nedozvoljene polne radnje i protivpravno lišenje slobode.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

,,Sumnja se da je Dž.I. (28) iz Pljevalja izvršio pomenuta krivična djela na način što je jednu maloljetnu žensku osobu, koju je prethodno pozvao u svoje vozilo, neprikladno dodirivao i nije joj dozvolio da se udalji, iako je ona to zahtijevala, već ju je protivno njenoj volji određeni vremenski period držao u vozilu", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju po čijem je nalogu Dž.I. lišen slobode i on će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.