Biračka mjesta zatvorena su u 20 časova, nakon čega je počelo prebrojavanje glasova.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Građani Zete danas su se izjašnjavali na referendumu o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Botuna. Pravo glasa imalo je 12.747 građana.

Biračka mjesta zatvorena su u 20 časova, nakon čega je počelo prebrojavanje glasova.

Tokom dana, izlaznost je bila značajna. Predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Pavle Cavnić agenciji MINA je rekao da je do 17 časova glasalo 48,4 odsto upisanih birača, dok je do 19 časova izlaznost porasla na 61,5 odsto. Cavnić je dodao da do sada nisu zabilježene nijedne nepravilnosti.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta, Cavnić je „Vijestima“ potvrdio da se posljednji presjek izlaznosti još ne radi, ali da se uskoro očekuju prvi rezultati s manjih glasačkih mjesta.

Referendum u Zeti predstavlja ključni korak u odlučivanju lokalne zajednice o pitanju zaštite životne sredine i upravljanja otpadnim vodama.

Predsjednik Opštine Zete Mihailo Asanović poručio je da je prema informacijama sa svih biračkih mjesta referendum u potpunosti uspio. Građani Zete su se danas izjašnjavali na 26 biračkih mjesta u toj opštini, dva u UIKS-u u Spužu i jedno u zatvoru u Bijelom Polju, da li su za ili protiv izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi portal RTCG.

Asanović je saopštio da je preko 8.000 Zećana iskoristilo biračko pravo. Više informacija sa svih biračkih mjesta očekuje se u 21 sat.

“Više nego na posljednjim parlamentarnim izborima kada je izlasnot bila 62 odsto. Sada je bila 63,5 odsto na jednom lokalnom referendumu gdje po Evropi nikad ne izađe preko 50 osto. Iako su govorili i pravili optstrukcije da nećemo uspjeti i izvesti ljude”, kazao je Asanović.

Asanović kaže da je siguran da će na raferendumu biti 90 odsto onih koji su protiv izradnje kolektora u Botunu.

“Referendum je uspio. Zeta je uspjela. Odbranićemo i Botun i Zetu i kompletnu životnu sredinu”, istakao je Asanović.