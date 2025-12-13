Vlada Crne Gore je u srijedu saopštila da je dala dodatne garancije mještanima Botuna, naglašavajući da postrojenje neće biti pušteno u rad prije sanacije bazena crvenog mulja.

Građani opštine Zeta sjutra će se izjasniti na referendumu o planiranoj izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje je predviđeno na lokaciji u naselju Botun.

Pravo glasa ima 19.820 građana, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da je tim povodom otvoren kol-centar sa jedinstvenim brojem 19820, putem kojeg birači mogu provjeriti da li su upisani u birački spisak i na kojem biračkom mjestu glasaju.

Planirana izgradnja postrojenja izazvala je protivljenje dijela mještana Botuna, gdje su u prethodnom periodu organizovani protesti. Mještani su više puta isticali da se protive realizaciji projekta, a dio njih je ranije postavljao šatore, koje je Komunalna inspekcija uklanjala.

Sa druge strane, iz Glavnog grada navode da bi realizacija projekta doprinijela smanjenju zagađenja rijeke Morače i Skadarskog jezera, unaprijedila bezbjednost i omogućila ispunjavanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine.

