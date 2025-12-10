Zbor građana nakon referenduma zakazan je za 14. decembar, saopštili su njihovi predstavnici nakon razgovora u Vladi sa premijerom Milojkom Spajićem, i gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Mještani Botuna koji protestuju protiv gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom zetskom naselju sastali su se večeras u Vladi sa predstavnicima izvršne vlasti i Glavnog grada, na poziv Vlade.

Gradonačelnik Saša Mujović kazao je nakon sastanka da su mještani Botuna preuzeli zaključke usvojene na današnjoj sjednici Vlade i da očekuje da će u narednim danima dobiti komentare i odgovor Botunjana, prenose Vijesti.

Botunjanin Duško Stijepović kazao je da su mještani dobili neke garancije Vlade, a da je ponuđena i garancija i Skupštine.

"Mi nismo ovlašćeni za odluku. Uvjereni smo u naš stav, ali iznijećemo pred zbor građana Botuna", kazao je, navodeći da im treba stručna pomoć da rastumače sve što im je ponuđeno.

Pojasnio je da će zbor građana biti nakon lokalnog referenduma zakazanog za 14. decembar, na kojem će Zećani moći da se izjasne da li su za gradnju kolektora u Botunu, kako pišu u Vijestima.

Ponovio je da su Botunjani i dalje stava da se to postrojenje ne može graditi na planiranoj parceli.

Vlada je danas usvojila 12 zaključaka koji se tiču gradnje kolektora u Botunu.

Njima je predviđeno da se u kontinuitetu prati nivo emisije štetnih gasova koje potencijalno može da proizvede rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu; kao i da se bez odlaganja obustavi rad postrojenja, ako se prilikom mjerenja emisije štetnih gasova pokaže da nivo emisija štetnih gasova prevazilazi limite predviđene direktivom IED 2010/75/EU.

Takođe je predviđeno da se, bez odlaganja, pokrene postupak sanacije bazena crvenog mulja u Botunu, kao i deponije opasnog otpada u zoni KAP-a; da se postrojenje ne pusti u rad dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja u MZ Botun; te da se pripreme izmjene Državnog plana upravljanja otpadom 2025-2029. na način da se brišu odredbe kojima je definisano da se u sklopu KAP-a može privremeno odlagati opasni otpad, rečeno je u Vijestima.

Predviđeno je i da se izgradi kanalizaciona mreža i omogući priključak na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za oko 30 odsto domaćinstava Zete (obuhvat Gornje Zete), a da održavanje kanalizacione mreže obavlja Vodovod d. o. o. Podgorica do formiranja preduzeća Vodovoda Zete;

Zaključcima je predviđeno i da postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ostane operativno raspoloživo najmanje dvije godine nakon puštanja u pogon postrojenja u Botunu; da prednost prilikom zapošljavanja u novom postrojenju imaju mještani Botuna, odnosno Opštine Zeta; te da se za predsjednika Upravnog odbora za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda delegira predstavnika kojeg predloži Opština Zeta.

Predviđeno je i da se iniciraju razgovori sa Opštinom Zeta kako bi vlasnička struktura nad postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda bila zajednička (Glavnog grada Podgorica i Opštine Zeta); da se za člana Implementacionog tijela za nadzor za praćenje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda delegira predstavnika kojeg predloži Opština Zeta; kao i da se objavi Ugovor o radovima na izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda kao infrastrukturne komponente, 1,2 i 3 projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici", od 10. juna 2022. godine, a nakon dobijene saglasnosti treće strane, kako prenose Vijesti.