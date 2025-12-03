Uređaji za blokadu vozila u Podgorici, rekli su ranije iz “Parking servisa, sprovode se “dosljedno”, a mjera se odnosi na obilježena parking mjesta kojima upravlja to preduzeće.

Izvor: MONDO

Podgorički “Parking servis” ne odgovara da li je parkirao “kandžu”, s obzirom na stav Odbora za Statut i propise Skupštine Glavnog grada da je taj način naplate neplaćenih kazni za parkiranje mimo propisa.

To lokalno preduzeće od 1. septembra je počelo da postavlja kandžu na vozila redovnih “neplatiša”, ali je Ustavnom sudu dostavljeno više inicijativa kojima se osporava gradska Odluka o javnim parkiralištima iz 2019. i ovlašćenje “Parking servisa” da, u slučaju najmanje tri neplaćene parking karte ili nemogućnosti identifikacije vlasnika vozila, zadrži parkirano vozilo postavljanjem uređaja, kako pišu u Vijestima.

Da je odredba sporna priznali su, prema informacijama “Vijesti”, i iz Odbora za Statut i propise Skupštine Glavnog grada, pa su u izjašnjenju Ustavnom sudu saopštili da su “stava da se obezbjeđenje naplate potraživanja iz domena rada ‘Parking servisa’ d.o.o. Podgorica ne može vršiti na način kojim se građanima faktički onemogućava sloboda kretanja i ograničava vlast nad stvarima mimo zakonima definisanih materijalnih i procesnih osnova”. Na čelu tog Odbora je pravnik Mitar Šušić.

Iz preduzeća kojim rukovodi Nikola Lazović, međutim, ne odgovaruju na pitanja redakcije koja se odnose na eventualnu obustavu upotrebe kandže, dok se sporni član odluke ne izmijeni, odnosno dok traje proces pred Ustavnim sudom.

Iako smo ih u više navrata pitale o broju vozila na koja su, od početka primjene sporne odredbe, postavili “kandžu”, iz “Parking servisa” su kazali da ne žele da “im fokus bude na brojkama”. Direktor Lazović je, međutim, dnevnom listu “Dan” kazao da je kadža za tri dana septembra naplatila više od 40.000 eura dugovanja građana.

Iz “Parking servisa” su u odgovorima “Vijestima” tvrdili i da su zadovoljni navodnim rezultatima koje im je ta mjera donijela, što je nedavno u “Bojama jutra” TV Vijesti saopštila i portparolka preduzeća Lejla Kašić:

“Primarni cilj ove mjere je bilo preventivno djelovanje. Dakle, nama je bio cilj da građani imaju svijest o tome da će iskusiti kaznu ukoliko se ne budu odgovorno ponašali prema parking površinama”, kazala je ona, naglašavajući da su u tom preduzeću primijetili da se “ponašanje znatno poboljšalo, što znači da su građani pristupili plaćanju zaostalih parking karata...”.

Upotreba “kandže” regulisana je Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada iz 2019, a prema članu 28 tog akta, parkirano vozilo može se zadržati postavljanjem uređaja za sprečavanje njegovog odvoženja.

Ocjenu ustavnosti te odredbe nedavno su tražili advokati Danilo Pajović, Nikola S. Kovačević i Milica Đukanović, koji su se početkom mjeseca obratili Ustavnom sudu.

Taj sud je nedavno saopštio da advokati inicijativama “osporavaju rješenje kojim se uređuje postavljanje uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila”.

“Inicijative su podnijela fizička lica, dvije je Ustavni sud primio u septembru, a jednu 11. novembra. Inicijative koje su primljene u septembru su dostavljene na odgovor donosiocu akta”, piše u saopštenju.

Saopštili su i da im je Odbor za Statut i propise Skupštine Glavnog grada dostavio odgovore na navode sadržane u inicijativama advokata.

“U izjašnjenju Odbora za Statut i propise se navodi da bi eventualnim ukidanjem osporenih odredbi potencijalno došlo do sistemske nemogućnosti odvijanja procesa koji su ovim propisom regulisani, pa je zatraženo da Ustavni sud zastane sa postupkom i odredi rok u kom će Skupština Glavnog grada ukloniti uočene nedostatke navedenog opštinskog propisa”, saopšteno je nedavno iz Ustavnog suda, kako prenose Vijesti.

Uređaji za blokadu vozila u Podgorici, rekli su ranije iz “Parking servisa, sprovode se “dosljedno”, a mjera se odnosi na obilježena parking mjesta kojima upravlja to preduzeće.

“… Ne primjenjuje se na javne površine. Ono što je naš fokus jeste da mjera bude fer, transparentna i usmjerena na bolju organizaciju parking prostora, odnosno obilježenih parking mjesta kojima mi upravljamo. Zato se uređaji za blokadu vozila stavljaju u dva slučaja: kada su neplaćene najmanje tri parking karte izdate od strane naših kontrolora i kada nije moguće identifikovati vozača, odnosno vlasnika vozila putem nadležnih organa državne uprave”, rekli su ranije iz tog preduzeća...