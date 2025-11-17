U elaborat o parking zonama uvršteno je još pet parkirališta na kojima će se plaćati parkiranje, pa je Parking servis izmijenio ovaj dokument i stavio na javnu raspravu.

Izvor: MONDO

Tako još 406 parking mjesta podliježe naplati parkiranja. Od tog broja na opštim parkiralištima ih je 341, a na posebnim 65. Parking će se naplaćivati u ulicama 19. decembra, Oktobarske revolucije, Bulevaru Crnogorskih serdara i na dva mjesta u Ulici bratstva i jedinstva.

,,U Ulici 19. decembra (smart parkiralište) ima 65 parking mjesta i ono pripada posebnim parkiralištima. Ostali parkinzi u kojima se uvodi naplata su u zoni III. U dvorišnom dijelu Ulice Oktobarske revolucije ima 92 parking mjesta, na Bulevaru Crnogorskih sedara isto toliko, u Ulici bratstva i jedinstva kod zgrade Krstarice 114, a kod zgrade šargarepe 43 parking mjesta", piše u izmijenjenom elaboratu, prenosi Dan.

U dokumentu se navodi da su naplatu parkiranja na ovim parkinzima tražili građani.

,,Polazeći od potreba i zahtjeva građana, a kako bi nesmetano koristile sve raspoložive mogućnosti parkiranjaa, urađene su izmjene i dopune elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade parkiranja na opštim i posebnim parkiralištima, na osnovu ispitivanja i analize mogućnosti za unapređenje situacije u vezi sa uslugama parkiranja. Cilj ovih izmjena i dopuna elaborata je proširenje parking zona u sistemu Glavnog grada kako bi se građani i privredna društva sa prebivalištem i sjedištem u gradu dobili određeni vid zaštite, odnosno prioritet u uslugama parkiranja", piše u elaboratu.

U dokumentu se navodi i način na koji se parkiranje naplaćuje, kao i kako se plaća.

,,Parkiranje se naplaćuje na opštim parkiralištima od sedam do 24 časa radnim danima i subotom, a na posebnim od 00:00 do 24 časa, osim na parkiralištima gdje je potražnja za parking mjestima znatno manja, te se parkiranje naplaćuje za kraći vremenski period. Korisnik plaća odgovarajuću naknadu koju cjenovnikom utvrđuje Parking servis, na koji saglasnost daje Skupština Glavnog grada. Korišćenje parking mjesta od strane lica sa invaliditetom, koji su to pravo ostvarili u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, je besplatno na parking mjestima koja su, utvrđena ili rezervisana za njih", piše u dokumentu, javlja Dan.

U dokumentu piše da se parkiranje može platiti SMS porukom, kupovinom parking karata i naplatom na parking rampama.

Centralna javna rasprava održaće se 21. novembra u deset časova, u zgradi Skupštine Glavnog grada.