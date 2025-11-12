Lokalna samouprava traži da sud odredi rok u kom će Skupština Glavnog grada ukloniti uočene nedostatke opštinskog propisa

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad Podgorica zatražio je od Ustavnog suda Crne Gore da zastane sa postupkom ocjene ustavnosti i zakonitosti rješenja kojim se na gradskim parkiralištima koriste uređaji za blokiranje vozila, tzv. kandže i odredi mu rok u kom će otkloniti uočene nepravilnosti, saopšteno je iz Ustavnog suda.

“Ustavni sud primio je tri inicijative za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, kojima se osporava rješenje kojim se uređuje postavljanje uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila, odnosno tzv. kandža.

Inicijative su podnijela fizička lica, dvije je Ustavni sud primio u septembru, a jednu juče”, navodi se u saopštenju.

Inicijative koje su primljene u septembru su, ističu, dostavljene na odgovor donosiocu akta. Odbor za Statut i propise Skupštine Glavnog grada, navode, prije dva dana je dostavio Ustavnom sudu odgovor na navode sadržane u inicijativama.

“U izjašnjenju Odbora za Statut i propise se navodi da bi eventualnim ukidanjem osporenih odredbi potencijalno došlo do sistemske nemogućnosti odvijanja procesa koji su ovim propisom regulisani, pa je zatraženo da Ustavni sud zastane sa postupkom i odredi rok u kom će Skupština Glavnog grada ukloniti uočene nedostatke navedenog opštinskog propisa.

Ustavni sud je, iz razloga procesne ekonomije, sve inicijative objedinio radi vođenja jedinstvenog postupka i odlučivanja”, navodi se u saopštenju.

Oni podsjećaju, da je osporenim članom 28 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada iz decembra 2019. godine propisano da je Parking servis ovlašćen da, u slučaju najmanje tri neplaćene parking karte ili nemogućnosti identifikacije vlasnika vozila, zadrži parkirano vozilo postavljanjem uređaja kojim se sprečava odvoženje vozila.

O daljem toku postupka, zaključuju, javnost će biti blagovremeno informisana.