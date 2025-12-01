U Crnoj Gori danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru je, u nižim predjelima, tokom jutra mjestimično moguća magla.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus šest do devet, najviša dnevna od tri do 16 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku, oblačnost. Vjetar slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 5, najviša dnevna oko 13 stepeni.