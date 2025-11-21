Zahtjev ruskog investitora prethodno je razmotrila je služba Direktorata glavnog državnog arhitekte pri tom vladinom resoru..

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambiciozno zamišljeni luksuzni rezedenacijalni kompleks vila ruskog investitora Dimitrija Vladimiroviča Judina koji namjerava da gradi na zemljišnom kompleksu od dva hektara na brdu Košljun, na samom ulazu u Budvu, nije dobio zeleno svjetlo Ministarstva prostornog planiranja i urbanizma.

Zahtjev ruskog investitora prethodno je razmotrila je služba Direktorata glavnog državnog arhitekte pri tom vladinom resoru..

“Odbija se zahtjev Dimitrija Vladimiroviča Judina za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta, za izgradnju objekta višeporodičnog stanovanja sa ugostiteljsko turističkim sadržajima u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ‘Podkošljun’”, piše u rješenju u koje su “Vijesti” imale uvid, a koje potpisuje ministar Slaven Radunović, pišu Vijesti.

Posljednji zahtjev za dobijanje saglasnosti ruski biznismen je predao resornom ministarstvu polovinom avgusta. Krajem oktobra vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata glavnog državnog arhitekte Mirjana Đurišić dala je rok od 15 dana da otkloni nedostatke i koriguje idejno rješenje budućeg, što je Judin učinio.

“Investitor je 7. novembra Direktoratu dostavio dopunu zahtjeva idejnog rješenja u zaštićenoj digitalnoj formi i pismeno izjašnjenje. Nakon izvršenog uvida u dostavljenu dopunu, konstatovano je da Elaborat parcelacije po DUP-u nije ovjeren od Uprave za nekretnine. Utvrđeno je da podrum centralnog objekta nije u potpunosti smješten u okviru definisane podzemne građevinske linije te se konstatuje prekoračenje podzemne građevinske linije. Evidentirano je da objekti broj 5 i 6 prelaze planom definisanu građevinsku liniju. Prekoračenje se odnosi na korisne terase, koje su planirane u suterenskom dijelu objekta na koti terena. S tim u vezi konstatuje se prekoračenje nadzemne građevinske linije. Saobraćajno rješenje nije korigovano u skladu sa planskim dokumentom”, piše u rješenju koje potpisuje ministar.

Kako se zaključuje, budući da nijesu otklonjeni svi nedostaci, odbijen je zahtjev investitora za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, prenose Vijesti.

Riječ je o zahtjevnoj lokaciji, jer se plac kaskadno spušta sa velikom visinskom razlikom.

Idejnim rješenjem, na čijoj korekciji se insistira, koncipiran je kompleks od 24 objekta koja su organizovana kroz šest različitih tipoloških jedinica u tri tipologije: dva tipa višestambenih vila, dva tipa dvojnih vila i dva tipa vila.

U kompleksu je predviđena gradnja centralnog višenamjenskog objekta čija je bruto površina, kako se navodi u idejnom rješenju, 515 kvadrata, objedinjuje garažu sa 96 parking mjesta, ali i restoran i spa-centar.

Inostrani investitor se 21. marta 2022. uknjižio na atraktivni zemljišni kompleks nekretninu i već u avgustu te godine, prvi put podnosi zahtjev za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, kada biva i odbijen.

Partnerska kompanija Đukanovića i Rajkovića “Global Montenegro” krajem septembra 2021. ostala je bez vlasništva nad 20 hiljada kvadrata zemlje u podnožju brda Košljun, kada se u katastru uknjižio “HoldCo east”, a koji je prethodno, krajem 2020. na sebe preuzeo sve kreditne obaveze koje je imala kompanija tadašnjeg šefa DPS-a. To je učinjeno jer Đukanovićeva firma nije vratila milionske kreditne obaveze, na koliko se “Global Montenegro” zadužio prije gotovo dvije decenije kada je trgovao plac u Budvi od mještana.

Još u novembru 2020. godine “HoldCo east” je upisao teret na zemljišni kompleks, navodeći da je povjerilac kredita od pet miliona eura, koji je 2007. uzeo “Global Montenegro”, za kupovinu 20 hiljada kvadrata.

Opština Budva, odnosno njena Uprava lokalnih javnih prihoda nije uspjela da naplati od Đukanovićeve kompanije poreski dug na ime poreza na nepokretnost za zemljišni kompleks zbog čega je vodila postupak.