Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jedna osoba poginula je, dok su tri povrijeđene, u teškoj saobraćajnoj nesreći u Reževićima, potvrđeno je "Vijestima" u budvanskoj policiji.

Prema saznanjima lista, došlo je do sudara autobusa i automobila "ford fiesta", usljed čega je došlo do prevrtanja autobusa.

Vozač automobila je poginuo na licu mjesta, dok su povrijeđena tri putnika iz autobusa.

Na licu mjesta su pripadnici budvanske policije, Službe zaštite i spasavanja i ekipa Hitne pomoći.

Povrede putnika nisu opasne po život.

Saobraćaj je u prekidu na tom dijelu puta.