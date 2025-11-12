Na početku sjednice predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić kazao je da su formirana tri nova odbornička kluba “DNP – Za budućnost Budve”, “SNP – Za budućnost Budve” i “NSD – Za budućnost Budve”.

Izvor: OPŠTINA BUDVA

Odbornici Skupštine opštine Budva na današnjoj devetoj sjednici lokalnog parlamenta većinom glasova usvojili su rebalans budžeta. Opština Budva ostvarila rekordan budžet od oko 69,5 miliona eura. Iz izvršne vlasti najavljuju će se krenuti sa realizacijom kapitalnih projekata. Usvojeno je 12 do 13 tačaka dnevnog reda, a predlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Komunalnog Budva za 2020, 2021. i 2023. godinu nije dobio podršku. Sjednici nisu prisustvovali odbornici dijela opozicije.

Na početku sjednice predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić kazao je da su formirana tri nova odbornička kluba “DNP – Za budućnost Budve”, “SNP – Za budućnost Budve” i “NSD – Za budućnost Budve”.

Ostavku na mjesto odbornice podnijela Sara Šljiančanin sa liste “Budva naš grad”, a nju će na odborničkoj poziciji zamijeniti Amina Šabotić.

Odsustvo su prethodno najavili odbornici Đorđe Zenović (Pokret za grad) i Dragana Kažanegra Stanišić (Demokrate-PES).

Nakon usvajanja dnevnog reda, proceduralno se za riječ javila odbornica Jovana Todorović “NSD – Za budućnost Budve”, koja je postavila dva odbornička pitanja, adresirana vršiteljki dužnosti sekretarke za komunalno-stambene poslove, Desi Vlačić, koja nije bila prisutna u skupštinskoj sali, a u vezi sa tenderom za modernizaciju saobraćajnica, te situaciji sa odvožnjom otpada u naselju Podličak, prenosi CdM.

Uslijedilo je razmatranje rebalansa budžeta, a neposredno uoči toga odbornici iz tri kluba koalicije “Za budućnost Budve” napustili su salu.

Predstavnik predlagača v.d. sekretara za budžet, računovodstvo i ekonomski razvoj Slavko Đukanović kazao je da je vrijednost budžeta nakon rebalansa oko 69 miliona eura. On je nagovijestio i jako dobre trendove koji, kako je kazao, karakterišu rebalans.

„Lokalna samouprava obezbijedila je preduslove za jak ekonomski razvoj Budve. Nadam se da će se već od usvojenog rebalansa krenuti u realizacijju brojnih kapitalnih investicija“, istakao je Đukanović.

Restrukturiranja su, kako je objasnio, izvršena u skladu sa „Platformom za spas Budve“ predsjednika Opštine Nikole Jovanovića, koja predstavlja temelj rada lokalne administracije.

„Nadam se da ćemo ovaj period konačno iskoristiti za realizaciju kapitalnih projekata izgradnje vrtića, škola i garaža“, kazao je on.

Odbornica Ksenija Baković (Pokret za grad) kazala je da budžet predstavlja odnos sposobnosti da planiramo, upravljamo i pokažemo želju da se radi u interesu građana. U vezi sa predloženim rebalansom, ocijenila je da u političkom subjektu koji predstavlja moraju da konstatuju da skoro četvrtina budžeta dolazi iz neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

„To je dokaz nesposobnosti da se planirano sprovede, odnosno da Opština nije realizovala planirane projekte za 2024. godinu“, kazala je ona.

Ona je problematizovala donacije, kojih je u rebalansu, kako je navela, samo 0,7 odsto, istakavši da lokalna uprava slabo koristi evropske i međunarodne fondove koji su na raspolaganju.

„Brojčano, sve na papiru je usklađeno, ali kada se detaljnije analizira, mislim da bi morali mnogo detaljnije da se pozabavimo ovom tačkom dnevnog reda“, istakla je Baković.

Sekretar Đukanović ukazao je da je prethodne godine u Budvi obilježila politička nestabilnost, uslijed čega nije bilo moguće realizovati kapitalne projekte.

Istakao je da je uvjeren da će u narednom periodu stepen realizacije investicija biti na zadovoljavajućem nivou.

Međunarodni projekti se, kako je naveo u odgovoru, ne nalaze na poziciji donacija, ukazao odbornici Baković da informacije potraži od opštinske Kancelarije za evropske integracije.

„Opština Budva je najrazvijenija opština, a to je potvrdio Monstat – da je opština sa najmanjom nezapošljenošću i najvećim dohotkom po stanovniku“, poručio je Đukanović.

Odbornici su većinog glasova usvojili i izmjene i dopune programa investicionih aktivnosti i uređenja prostora Opštine Budva, a nije bilo interesenata za diskusije u parlamentu. Izmjene ovih akata koncipirane su u skladu sa rebalansom budžeta, a podrazumijevaju i amandman predsjednika Opštine.

Franeta najavio krivične prijave protiv Parking servisa

Odbornik Željko Franeta (Demokrate) javio se za riječ povodom predloga da za direktoricu Parking servisa Budva bude imenovana Dragana Pima. On je poručio da je posredi političko imenovanje, te uputio kritiku da se ne poštuje najavljena praksa da se na čelne pozicije imenuju profesionalci.

On je kazao da mjesecima ukazuje na zloupotrebu parking prostora u Budvi.

„Kako je moguće da se fizički odvoji dio parkinga kod Crvenog krsta i ustupi privatnom licu. Postavljam pitanje, da li je i kada Sekretarijat za komunalno-stambene poslove dao saglasnost da ovaj potez? Gospođo Pima, zašto krijete dokumentaciju od odbornika i javnosti?“, upitao je Franeta, istakavši da građani ne znaju koliko se prihoduje od zakupa tih lokacija.

„Dokumentacija koja je tražena nije dostavljena. Ako se ne dostavi, biću prinuđen da podnesem priajvu SDT-u zbog osnovane sumnje na zloupotrebu službenog položaja“, kazao je odbornik Demokrata.

Glasovima vladajuće većine, Pima je imenovana za izvršnu direktorku DOO Parking servis Budva, piše CdM.

U nastavku skupštinskog zasijedanja nije bilo diskusija, a odbronici vladajuće većine usvojili su sve tačke dnevnog reda, osim Predloga Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka DOO Komunalno Budva iz 2020, 2021. i 2023. godine.