Za tri procenta uvećaće se dodaci za rad u kombinovanim odjeljenjima

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Glavni odbor Sindikata prosvjete prihvatio je ponudu Vlade Crne Gore, prema kojoj bi prosvjetarima većina dodatka na osnovnu zaradu bila uvećana.

To je "Vijestima" potvrdio predsjednik te radničke organizacije Radomir Božović.

On je kazao da će se povećati nekoliko dodataka. Tako će, primjera radi, dodatak za razredno starješinstvo biti 12 odsto, umjesto dosadašnjih 10 procenata.

Za tri procenta uvećaće se dodaci za rad u kombinovanim odjeljenjima.

"Popravili smo kvotu za stručne saradnike, sa 1.000 na 150 učenika. Dodatak će dobiti i kuvari i osobe koje rade oko hrane u vrtićima " rekao je Božović.

Uvjerenja su da će dogovor sa Vladom potpisati do kraja novembra.