„Štrajk upozorenja ima za cilj socijalni dijalog. Sve što se dešava, dešava se jednostrano. Vlada nije ni htjela da ima socijalni dijalog“, kazao je Božović.

Na današnjem glavnom odboru Sindikata prosvjete donešen je zaključak da 1. septembra stupe u štrajk upozorenja, a prije toga će održati okrugli sto na predlog direktora osnovnih i srednjih škola, prenosi RTV Gradska.

Prosvjetari će Vladi dati rok od 15 dana za dogovor, u suprotnom od 15. septembra preduzeće radikalne korake, kazao je za Gradsku predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

Povodom aktuelne situacije u obrazovanju, jednostranog umanjenja zarada prosvjetnim radnicima osnovnih, a kasnije će biti srednjih škola i vrtića, prosvjetari su kao naredni korak najavili štrajk upozorenja za 1. septembar.

Kako navode iz Sindikata, Vlada se povukla iz dijaloga.

„Već dva i po mjeseca svim načinima pokušavamo da ih privolimo da razgovaramo: mejlovima, dopisima, saopštenjima, ali uzalud. Zato kao jedan uslova od sad će biti dijalog, drugi da nam se vrate zarade na prethodno, a treći da nam se zarade od 1. januara povećaju, jer je trenutno zarada 60 odsto ispod prosjeka na nivou države“, naglasili su iz Sindikata prosvjete.

Kako su pojasnili cilj je da zajedno dođu do kompromisa.

„Kompromis podrazumijeva novi centralizovani način obračuna zarada, bez umanjivanja zarada“, saopšteno je iz sindikata.

Poručili su da ukoliko se ova tri zahtjeva ne ispune do 15. septembra, idu u radikalizaciju.