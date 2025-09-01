Početak školske godine obilježiće i štrajk upozorenja nastavnika i profesora. Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je da je zarada zaposlenima umanjena centralizovanim obračunom i do 50 eura, a nekima i više.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Nova školska 2025/2026. godina počinje danas, 1. septembra, a završava se 12. juna naredne godine. Prema Školskom kalendaru, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola raspustiće se 19. maja 2026. Prvo polugodište završava se 26. decembra, a zimski raspust počinje 27. decembra. Drugo polugodište trajaće od 19. januara do 12. juna, odnosno do 19. maja za maturante.

Štrajk će, kako je pojasnio, biti organizovan tako da se nastava ne ometa – profesori će mimo časova održati skupove i razgovarati o problemu. Sindikat je poručio da će nadležnima dati rok od 15 dana da isprave umanjenja plata, nakon čega će odlučiti o mogućim radikalnijim potezima, među kojima su i obustava nastave ili masovni protesti.

Iz Sindikata poručuju da je borba za prava prosvjetnih radnika istovremeno i borba za kvalitet obrazovanja.

“Ako mi pristanemo na nepravdu, onda i našim učenicima šaljemo pogrešnu lekciju. Suprotno tome, kada istrajavamo u odbrani svojih prava, branimo i obrazovanje kao javno dobro”, saopštili su.

Sa druge strane, državni sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Dragan Marković izjavio je da vjeruje u dogovor i poručio da je prosvjetni radnik na prvom mjestu.

On je podsjetio da je u prethodne dvije godine uloženo 100 miliona eura u rekonstrukciju školskih objekata i najavio nova ulaganja u informatičku opremu.

Govoreći o najavljenom štrajku, Marković je kazao da je ministarka Anđela Jakšić Stojanović predložila izmjene Granskog kolektivnog ugovora, kojima bi se povećali određeni dodaci, uključujući razredno starješinstvo i naknade za viša zvanja.

“Vidjeli smo pozitivne reakcije i vjerujem da ćemo se sa svim izazovima zajedno izboriti i da će školska godina uspješno proteći”, rekao je Marković.

On je najavio i širenje kapaciteta škola, kao i uvođenje stručnih saradnika i asistenata za prevenciju nasilja i vandalizma.