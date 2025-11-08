Zbog održavanja trke NLB Podgorica Millenium Run od petka 07. novembra do nedjelje 09. novembra, biće privremeno obustavljen saobraćaj na više lokacija u Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Most Milenijum biće zatvoren od petka 07. novembra od 19.00 časova do nedjelje, 09. novembra do 19.00 časova.

U nedjelju, 09. novembra 2025. godine, saobraćaj će biti obustavljen prema sljedećem rasporedu:

1. Od 9.50 časova do 13.50 časova biće zatvorena ruta od mosta Milenijum, kroz podvožnjak ka Maslinama, i od Volija u Zagoriču, preko šina, Ulicom Nikole Tesle do nastavka II Crnogorskog bataljona pa sve do Vezirovog mosta.

2. Od 10.10 časova do 14.20 časova – Od Vezirovog mosta Bulevarom serdara Jola Piletića, do mosta Milenijum, zatim Ulicom 13. jula, do kružnog toka kod Dan-a, Moskovskom ulicom sve do Bulevara sv. Petra Cetinjskog i od Ulice slobode do Ulice Džordža Vašingtona;

3. Od 10.00 časova do 16.00 časova – Od Cetinjskog puta, preko Bulevara 21. maja do Farmaka, most kod Dahne, Ulice 8. marta, Union bridge, Bulevar revolucije, pa do Ulice Ivana Vujoševića i dalje od Ulice Ivana Vujoševića do Bulevara svetog Petra Cetinjskog i Ulice slobode.

4. Od 10.00 časova do 10.30 časova – Od Ulice kralja Nikole, Bul. Crnogorskih Serdara do Union bridge-a.

Od 10.00 časova do 16.00 sati tranzit iz pravca Kolašina prema Cetinju i Baru će biti moguć preko Bulevara Vilija Branta. Takođe, tranzit iz Nikšića ka Kolašinu biće dostupan za automobile, kamione do 3,5 tona i autobuse do 21 mjesta preko Smokovca, a dalje prema Cetinju i Baru preko Bulevara Vilija Branta.

Saobraćaj preko mosta Luča, kružnog toka Oro i Kokota biće regulisan naizmjeničnim smjerovima. Prohodan će biti putni pravac od auto-puta Princeza Ksenija, Bul. Vilija Branta preko Starog aerodroma, ka aerodromu Golubovci i Baru i preko mosta Luča ka Cetinju.

“Savjetujemo građane Podgorice da u nedjelju, 09. novembra, od 9.50 časova do 16 časova koriste alternativne načine prevoza, a za hitne slučajeve, organizatori su napravili interaktivnu formu – mapu za lakše snalaženje putnika koja je dostupna na sljedećem linku: https://www.podgorica.run/saobracaj“, saopštila je Uprava policije.

Na mapi se nalaze sva naselja u Podgorici i putni pravci koji vode do KCCG-a i glavnih magistralnih pravaca prema Kolašinu, Nikšiću i aerodromu Golubovci. Saobraćaj ka Cetinju će se odvijati preko mosta Luča (pravac aerodrom Golubovci), prenosi CdM.