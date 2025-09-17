Saobraćaj za sve vrste vozila biće u potpunosti obustavljen danas od 9 do 11 sati, kao i u petak, 9 do 11 i od 13 do 15 sati

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zbog izvođenja geodetskih radova u tunelu Vrmac, na magistralnom putu od Kotora do Krtolske raskrsnice danas i u petak uvodi se privremena obustava saobraćaja, saopšteno je iz Opštine Kotor.

"Tokom obustave biće postavljena adekvatna signalizacija, a izvođač radova će na propisan način zaustavljati vozila i preusmjeravati ih na alternativne pravce", dodaje se.

Duže zatvaranje tunela Vrmac u svrhu rekonstrukcije nije planirano u ovoj godini, zaključuju.