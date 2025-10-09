Saobraćaj na putnom pravcu od Mojkovca do Bijelog Polja biće privremeno obustavljen od sjutra do 21. oktobra, zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta put M-2, dionica Slijepač Most – Ribarevine

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 10.00 do 13.00 časova i od 15.00 do 18.00 časova”, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Obustava je, kako su naveli, neophodna zbog izvođenja radova koji se, usljed tehničkih i bezbjednosnih razloga, ne mogu realizovati uz istovremeno odvijanje saobraćaja.

“Takođe, podsjećamo vozače da je na snazi i obustava saobraćaja od Berana do Ribarevina za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 13.00 i od 15.00 do 19.00 sati, zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2, dionica Ribarevine-Poda i Poda-Berane”, dodaju iz Uprave za saobraćaj.

Iz Uprave za saobraćaj apeluju na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce gdje je to moguće i poštuju postavljenu signalizaciju.

“Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju tokom izvođenja radova, koji su važni za poboljšanje bezbjednosti i kvaliteta saobraćajne infrastrukture”, zaključili su.