Na magistralnom putu Cetinje-Podgorica saobraćaj se obustavlja od 17.20 do 20.26 zbog protesta u mjestu Kruševo ždrijelo.

Izvor: Vlada Crne Gore

Saobraćaj kroz tunel Vrmac na magistralnom putu od Kotora do Krtolske raskrsnice biće u potpunosti obustavljen danas za sve vrste vozila zbog izvođenja geodetskih radova od 9 do 11 časova, kao i od 13 do 15 časova, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Kako se navodi, tokom trajanja obustave, vozila mogu koristiti alternativne pravce preko Trojice (Kotor – Budva – Tivat/Krtoli), kao i lokalni put Kotor – Stoliv – Prčanj – Muo.

Uprava za saobraćaj je apelovala na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa navedenim terminima, koriste obilaznice i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.