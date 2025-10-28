Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 11.00 do 15.00 časova.

Izvor: MONDO

Saobraćaj na putnom pravcu od Mojkovca do Bijelog Polja biće privremeno obustavljen 29. 10. 2025. godine zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta put M-2, dionica Slijepač Most – Ribarevine, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

Saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od 11.00 do 15.00 časova.

Obustava je neophodna zbog izvođenja radova koji se, usljed tehničkih i bezbjednosnih razloga, ne mogu realizovati uz istovremeno odvijanje saobraćaja, kazali su iz Uprave za saobraćaj i apelovali na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom i poštuju postavljenu signalizaciju.