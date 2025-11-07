Ministarstvo je na osnovu evidencije potvrdilo da je kapetan pomenutog broda crnogorski državljanin i odmah je, kako kažu, stupilo u kontakt sa brodovlasnikom, od koga očekujemo bliže informacije o slučaju.

Izvor: MONDO

Ministarstvo pomorstva Crne Gore oglasilo se povodom informacija da su naoružani pirati kod obale Somalije zarobili tanker “Hellas Aphrodite”, na kojem se, prema dostupnim podacima, nalazi crnogorski državljanin u svojstvu Zapovjednika. Ministarstvo pomorstva je u komunikaciji sa brodovlasnikom, Ministarstvom vanjskih poslova, međunarodnim pomorskim organizacijama i nadležnim organima država čije su zastave i kompanije uključene u ovaj slučaj.

"Crna Gora je, u okviru svojih nadležnosti, preduzela sve potrebne aktivnosti radi pribavljanja relevantnih informacija o incidentu i zaštite bezbjednosti crnogorskog pomorca. Budući da brod plovi pod malteškom zastavom, primarna odgovornost za sprovođenje operativnih mjera leži na vlastima Republike Malte i državama koje imaju jurisdikciju nad kompanijom i područjem u kojem se incident dogodio", kaže se u saopštenju.

"Crna Gora, kao pomorska država sa velikim brojem pomoraca zaposlenih na međunarodnim brodovima, kontinuirano sarađuje sa međunarodnim organizacijama radi unapređenja bezbjednosnih standarda i zaštite naših državljana koji plove u kriznim područjima. Ministarstvo pomorstva će nastaviti da prati situaciju i u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova obavještava javnost o svim relevantnim saznanjima", navode.