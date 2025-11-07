Pomorske snage Evropske unije saopštile su da je jedan njihov brod „blizu mjesta incidenta i da prilazi, spreman da preduzme odgovarajuće mjere kao odgovor na ovo upozorenje o piratstvu“.

Pirati su se u četvrtak ukrcali na tanker sa proizvodima pod malteškom zastavom kod obala Somalije, ali se posada sklonila u utvrđenu sigurnosnu prostoriju, te i dalje ima kontrolu nad brodom, prenio je sinoć Rojters, pozivajući se na izvore iz pomorske bezbjednosti.

Britanska agencija piše i da je kapetan broda iz Crne Gore, prema riječima izvora upoznatog s operacijom.

Serija oružanih napada na brodove u regionu – uključujući prvi u kojem se sumnja da su učestvovali somalijski pirati u posljednjih godinu dana – ponovo je izazvala zabrinutost za plovne rute koje se koriste za transport ključnih energenata i robe ka svjetskim tržištima.

Tanker Hellas Aphrodite, koji je prevozio benzin, bio je na putu iz Indije ka Južnoj Africi kada se u četvrtak ujutro dogodio „bezbjednosni incident“, saopštila je njena grčka menadžerska kompanija Latsco Marine Management. Dodali su da je sva posada na sigurnom.

Prema navodima pomorske bezbjednosne firme Ambrey, pirati u čamcu su otvorili vatru na tanker. Izvori iz pomorske bezbjednosti navode da su ispalili i granatu iz raketnog bacača na brod.

Članovi posade su se sklonili u „citadelu“, odnosno utvrđenu sigurnosnu prostoriju broda, te i dalje imaju kontrolu nad brodom, saopštili su predstavnici pomorske bezbjednosne kompanije Diaplous i britanske grupe za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard.

Kapetan broda je iz Crne Gore, pet članova posade, uključujući glavnog inženjera, su Grci, dok su ostali Filipinci, dodao je izvor.

„Sva 24 člana posade su bezbjedna i na broju, a s njima smo u stalnom kontaktu“, napisala je kompanija Latsco Marine Management u saopštenju.

Dodaju da su aktivirali svoj tim za vanredne situacije i da koordiniraju sa vlastima kako bi se obezbijedila trajna sigurnost i dobrobit posade.

Japanski avion izveo je izviđački let iznad tog područja, ali nije otkrio nikakvo kretanje niti znakove aktivnosti na brodu, dodao je izvor.

Izvori iz pomorske bezbjednosti rekli su i da su pirati ove sedmice zaplijenili iranski ribarski brod kako bi ga koristili kao „matični brod“ za lansiranje napada.

Somalijske piratske grupe bile su relativno neaktivne posljednjih godina, nakon što su ranije predstavljale veliku prijetnju u Adenskom zalivu i Indijskom okeanu.