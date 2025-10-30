U centru Velimlja vukovi su zaklali stado mladog stočara Radomira Sarića, piše RTNK.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je za RTNK kazao divlje zvijeri su u sred bijela dana napali njegovo stado ovaca koje je on bezuspješno pokušavao da odbrani.

Sarić je kazao da su mu vukovi zaklali više od 20 ovaca i da mu je pričinjena velika šteta.

Za RTNK je kazao i da ga nadležne službe do sada ga nijesu posjetile.

Sa veterinarima je bio u kontaktu samo telefonski, a planira da se zbog ovog problema obrati Ministarstvu poljoprivrede.

Stočarstvo je u porodici Sarić dugogodišnja tradicija. Pored ovaca, drže i krupnu stoku, a za razliku od komšija, do sada nisu imali slične probleme sa vukovima.