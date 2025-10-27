Svim licima izrečena je zaštitna mjera zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama na teritoriji Crne Gore, sa obavezom javljanja policiji, u trajanju od dvije godine.

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je I.V. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 600 eura, izjavila je "Vijestima" portparol suda sudija Ana Bokan.

"Jer je I.V., dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana izazivao nered u sportskom objektu i remetio tok sportske priredbe na način što je sa oko pedeset članova navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića" izašao iz prostorije koja se nalazi na zapadnoj tribini Gradskog stadiona FK "Sutjeska", prošao kroz otvorenu metalnu kapiju i ušao u sportski objekat u prostor iza gola sa namjerom da se fizički obračuna sa navijačima FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", što je uslovilo prekidom utakmice koja je nastavljena nakon što je navijačka grupa "Vojvode" udaljena iz sportskog objekta.

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je B.V. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2 i 6 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 600 eura, odnosno jer je isti dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana izazivao nered u sportskom objektu i remetio tok sportske priredbe na način što je sa oko pedeset članova navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića" izašao iz prostorije koja se nalazi na zapadnoj tribini Gradskog stadiona FK "Sutjeska", prošao kroz otvorenu metalnu kapiju i ušao u sportski objekat prilikom čega je u ruci držao drvenu palicu dužine oko 1,5 metra, a zatim ušao u prostor iza gola sa namjerom da se fizički obračuna sa navijačima FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", na koji način je ugrozio bezbjednost učesnika sportske priredbe,

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je M.K. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2 i 6 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 600 eura, odnosno jer je isti dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana izazivao nered u sportskom objektu i remetio tok sportske priredbe na način što je sa oko pedeset članova navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića" izašao iz prostorije koja se nalazi na zapadnoj tribini Gradskog stadiona FK "Sutjeska", prošao kroz otvorenu metalnu kapiju i ušao u sportski objekat sa namjerom da se fizički obračuna sa navijačima FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", nakon čega je zapaljenom bakljom gađao u pravcu južne tribine gdje su se nalazili pomenuti navijači, a zatim je dva puta gađao kamenicama u pravcu navedene navijačke grupe, na koji način je ugrozio bezbjednost učesnika sportske priredbe,

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je N.M. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2 i 6 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 500 eura, odnosno jer je isti dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana izazivao nered u sportskom objektu i remetio tok sportske priredbe na način što je sa južne tribine preskočio metalnu zaštitnu ogradu, a zatim ušao na sportski teren i prišao do mjesta gdje se nalazila grupa od oko 50 članova navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića", nakon čega je sa sportskog terena uzeo jednu drvenu palicu dužine oko jedan metar i tom palicom gađao u pravcu južne tribine gdje su se nalazili navijači FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", na koji način je ugrozio bezbjednost učesnika sportske priredbe,

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je Ž.P. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2, 3 i 6 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 600 eura, odnosno jer je isti dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana kao član navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića" (oko pedeset lica) neovlašćeno ušao na sportski teren na način što je izašao iz prostorije koja se nalazi na zapadnoj tribini gradskog stadiona FK "Sutjeska" prošao kroz otvorenu metalnu kapiju i ušao u sportski objekat prilikom čega je u ruci držao drvenu palicu dužine oko jedan metar, a zatim ušao u sportski teren sa namjerom da se fizički obračuna sa navijačima FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", nakon čega je pomenutom palicom gađao u pravcu južne tribine gdje su se nalazili pomenuti navijači, na koji način je izazvao nered u sportskom objektu i ugrozio bezbjednost učesnika sportske priredbe,

Sud za prekršaje u Podgorici, Odjeljenje u Nikšiću kaznio je N.Đ. zbog prekršaja iz člana 30 stav 1 tačka 2 Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama novčanom kaznom u iznosu od 400,00 eura, odnosno jer je isti dana 25.10.2025. godine oko 15:00 časova prilikom odigravanja fudbalske utakmice "Meridianbet" 2.CFL između FK "Internacional" iz Podgorice i FK "Berane" iz Berana izazivao nered u sportskom objektu i remetio tok sportske priredbe na način što je sa oko pedeset članova navijačke grupe "Vojvode iz Nikšića" izašao iz prostorije koja se nalazi na zapadnoj tribini gradskog stadiona FK "Sutjeska", prošao kroz otvorenu metalnu kapiju i ušao u sportski objekat sa namjerom da se fizički obračuna sa navijačima FK "Berane", tzv. "Street boys - Uličari", što je uslovilo prekidom utakmice koja je nastavljena nakon što je navijačka grupa "Vojvode" udaljena iz sportskog objekta.

Svim licima izrečena je zaštitna mjera zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama na teritoriji Crne Gore, sa obavezom javljanja policiji, u trajanju od dvije godine iz razloga što bi prisustvo navedenih lica moglo dovesti do povećane opasnosti od nasilja i nedoličnog ponašnja na sportskim priredbama", rekla je "Vijestima" sudija Ana Bokan.