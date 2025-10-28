Na Odjeljenju neonatologije u Opštoj bolnici Nikšić u subotu, 25. oktobra, preminulo je novorođenče.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Roditelji bebe kažu da obdukcioni nalaz ukazuje na mogući nemar zaposlenih, zbog čega je upućen Osnovnom državnom tužilaštvu, koje, prema novodima porodice, treba da pokrene slučaj, piše Dan.

Prema informacijama iz bolnice, pokrenut je postupak provjere ovih sumnji, a do njegovog okončanja, suspendovane su dvije njegovateljice. Uzete su izjave svih koji su u tom trenutku pružali zdravstvenu zaštitu na odjeljenju, kao i od načelnika i glavnih medicinskih sestara Odjeljenja porodilšta i Odjeljenja za novorođenčad.

,,Dana 22.10. 2025, u porodilištu Opšte bolnice u Nikšiću, rodila se zdrava djevojčica H.Š., od oca G. Š. i majke T.Š. Beba je rođena zdrava, ocijenjena je najvišom ocjenom, a porođaj je prošao lagano, bez ikakvih komplikacija. U subotu, 25. novembra, novorođenčetu je konstatovana žutica. Povedena je od majke oko 18.30 toga dana, u sobu za fotosintezu, u kojoj je trebalo da ostane 24 sata i više se nije vratila", saopštila je porodica preminule bebe, kako javlja Dan.

Kako su dodali, po preliminarnom nalazu obdukcije, smrt je nastupila oko 21.10 istog dana.

,,Kao uzrok smrti bebe navedeno je gušenje hranom prilikom bljuckanja. Beba je ostavljena sama, niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše", ističe porodica.

Oni su saopštili da je obdukcioni nalaz poslat u Osnovno državno tužilaštvo, koje treba da pokrene slučaj.

Iz Opšte bolnice Nikšić saopštili su da će se povodom smrti novorođenčeta oglasiti kada dobiju obdukcioni nalaz. Oni su o smrti novorođenčeta obavijestili sve nadležne institucije – Ministarstvo zdravlja, policiju i tužilaštvo, a u okviru ustanove pokrenuli su sve zakonom predviđene mjere.

,,Očekuje se hitan sastanak Komisije za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite JZU Opšta bolnica Nikšić, koji će uslijediti nakon dobijanja obdukcionog nalaza", kazali su medijima iz nikšićke bolnice.

Iz Ministarstva zdravlja su takođe istakli da se čeka nalaz obdukcije, nakon čega će biti poznat uzrok smrti bebe. Poručuju da će objektivno i transparentno ispitati sve činjenice i utvrditi eventualnu odgovornost svih sudionika u tom slučaju. Direktor OB Nikšić

,,Zoran Mrkić informisao je Ministarstvo zdravlja o samom događaju, kao i da je odmah preduzeo sve zakonom propisane mjere i sproveo interne procedure u cilju ispitivanja svih aspekata ovog tragičnog događaja", saopšteno je iz Ministarstva zdravlja Danu.