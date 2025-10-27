Nakon nemilog događaja koji se sinoć dogodio u Podgorici, u kojem su turski državljani nožem napali tri mladića na Zabjelu, od kojih je jedan zadobio tjelesne povrede, u glavnom gradu je zavladao opšti haos i revolt građana.

Izvor: PG biro

Zbog narušene bezbjednosti i šoka koji je izazvao incident, građani su burno reagovali, a bojkot se ubrzano širi, pridružili su mu se brojni ugostitelji i stanodavci.

Počelo je gašenje Glovo aparata, s obzirom na to da većinu zaposlenih u toj kompaniji čine turski državljani.

„Vjerujemo da zajednica mora reagovati dostojanstveno i jedinstveno kad god se dogodi nešto što pogađa sve nas”, navedeno je u objavi jednog podgoričkog restorana na Instagramu.

Izvor: Instagram/kod_jokica_2020/Screenshot



Drugi ugostiteljski objekat poručio je: „Naš aparat za Glovo neće raditi sedam dana. Ukoliko nam Glovo i dalje bude slao migrante da nose našu hranu, nastavićemo sa bojkotom.”

Izvor: Instagram/restoran_mayka/Screenshot

Kako nezvanično saznajemo, pojedini stanodavci takođe su počeli da raskidaju ugovore sa turskim državljanima koji su boravili u njihovim stanovima.

Građani su, kako se može vidjeti na društvenim mrežama, izrevoltirani i zabrinuti zbog narušenog osjećaja sigurnosti, dok se pozivi na bojkot šire velikom brzinom.

Policija je privela 45 turskih državljana, među njima i dvojicu osumnjičenih za ranjavanje mladića, koje su lišili slobode.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović najavio je donošenje restriktivnijeg Zakona o strancima, koji bi naredne sedmice trebalo da uđe u skupštinsku proceduru.

Građani poručuju da ovo nije bio napad na tri momka, već na sve nas.