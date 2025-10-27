Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da naredne sedmice novi Zakon o strancima ulazi u skupštinsku proceduru.

Izvor: MUP

“Novi Zakon o strancima, koji je mnogo restriktivniji je naše ministarstvo pripremilo prije sedam, osam mjeseci. Naredne sedmice novi zakon ulazi u skupštinsku proceduru”, kazao je Šaranović.

Šaranović je to rekao sinoć tokom razgovora sa ogorčenim građanima koji su se okupili u podgoričkom naselju Zabjelo, zbog ranjavanja Podgoričanina ali i učestalih incidenata u kojima su učestvovali državljani Turske, kako piše Pobjeda.

Izvori Pobjede iz vrha parlamentarne većine tvrde da bi zakon na dnevnom redu trebalo da se nađe krajem oktobra ili početkom novembra i da će njime biti pooštreni uslovi za boravak stranaca kao i za otvaranje njihovih firmi.

Kako se čuje na videu koji je objavio portal RTCG, jedan od građana je pitao Šaranovića da li misli da im je obezbijedio bezbjednost.

“To su složena pitanja”, rekao je Šaranović.

On je rekao da je Zakon o strancima nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Premijer Milojko Spajić rekao je sinoć da će Vlada Vlada Crne Gore danas po hitnob proceduri, donijeti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.