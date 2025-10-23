Na osnovu dosadašnjih saznanja, smatramo da događaj, u formi u kojoj je prikazan, nije zasnovan na činjenicama koje su nam dostupne, ali i dalje sprovodimo sve predviđene mjere radi utvrđivanja okolnosti i zaštite djece

Iz JPU “Sofija Klikovac” reagovali su povodom informacije koju su objavili pojedini mediji da su vaspitačice zaposlene u toj ustanovi izolir trakom vezivale dijete za stolicu. Iz te vaspitno obrazovne ustanove kazali su da je protiv dvije vaspitačice pokrenut disciplinksi postupak.

“U vezi sa navodima roditelja o neprihvaljivom ponašanju vaspitačica prema djetetu u našoj ustanovi, obavještavamo javnost da vrtić postupa u skladu sa svim propisima i procedurama”, kazali su u reagovanju.

Kako su dodali, odmah po saznanju za navode, pokrenut je disciplinski postupak kako bi se, na osnovu činjenica i dokaza, utvrdile sve okolnosti događaja. U cilju potpunog razjašnjenja situacije, angažovani su svi raspoloživi resursi ustanove i nadležnih službi.

“Na osnovu dosadašnjih saznanja, smatramo da događaj, u formi u kojoj je prikazan, nije zasnovan na činjenicama koje su nam dostupne, ali i dalje sprovodimo sve predviđene mjere radi utvrđivanja okolnosti i zaštite djece”, navode iz JPU “Sofuja Klikovac”.

Takođe, ističu, u saradnji sa stručnim službama i u otvorenoj komunikaciji sa roditeljima, svakodnevno radimo na unapređenju sigurnog i podsticajnog okruženja za svu djecu. Naš prioritet ostaje zaštita dobrobiti svakog djeteta i očuvanje povjerenja roditelja u rad ustanove, prensi CdM.

“Molimo javnost i medije za razumijevanje i uzdržanost od donošenja preuranjenih zaključaka, kako bi se postupak sproveo objektivno i u najboljem interesu djece. Istovremeno, upućujemo apel da se ne objavljuju neprovjerene informacije i sadržaji koji mogu nanijeti štetu, ne samo djeci, nego i trećim licima koja nisu dio događaja”, zaključuju u saopštenju.