Objekat će biti otvoren preko puta vrtića "Mali princ" i imaće preko 400 kvadrata.

Izvor: Vlada Crne Gore/mps.gov.me/B.Ćupić

"Vrtić koji ćemo nazvati "Mali princ 2" ima nešto više od 400 kvadrata i u njemu će biti pet učionica. Tek se pravi raspored koja djeca će boraviti u njemu, odnosno kog uzrasta. Prostor će biti moderno opremljen i u skladu sa pedagoškim, bezbjednosnim i prostornim standardima. Vjerujem da će to biti još jedno mjesto u kojem će moći naši najmlađi da odrastaju. Posebno nam je drago što smo upravo na tom području otvorili novu vaspitnu jedinicu gdje sve više imamo zahtjeva za upis nove djece - rekla je Dragana Bijelić, PR JPU "Đina Vrbica", kako prenosi Dan.

Ona je istakla da će ova vaspitna jedinica doprinijeti boljim uslovima rada i manjim grupama.

"Za ovu školsku godinu nismo omogućili upis u vrtić "Zvončić" u Maslinama upravo iz razloga jer smo procijenili i vidjeli da su grupe koje već imamo veoma opterećene.Tako da smatramo da će ova vaspitna jedinica doprinijeti boljim uslovima za rad i manjim grupama. Svakako da ćemo u narednom periodu razmišljati i gledati da proširimo kapacitete. Trudimo se da uvijek izađemo u susret svim zahtjevima roditelja - istakla je Bijelić.

Napominje da su u vrtiću "Petar Pan" ispod Ljubovića dodatno adaptirali dvije učionice jer imaju sve veći broj zahtjeva roditelja za upis djece.

"U toku su radovi u vaspitnoj jedinici "Zvončić" gdje se demontira krovna konstrukcija i biće postavljena nova. U vrtiću "Đina Vrbica" privodi se kraju nadogradnja ograde. Nadamo se da ćemo na taj način riješiti problem ulaska neovlašćenih lica u dvorište vrtića i pojačati bezbjednost, a ujedno i sačivati imovinu. U vrtiću "Bubamara" montira se dvorišni mobilijar sa prednje i druge strane objekta. Obezbijeđena su sredstva i za nabavku mobilijara za vrtić "Stara varoš". Takođe, okrečićemo vrtić "Ljubović", a u vaspitnoj jedinici "Jelena Ćetković" ćemo zamijeniti staru bravariju - rekla je Bijelić.

Za narednu školsku godinu ova ustanova imala je 1.335 prijava za upis djece, tako da je sada ukupan broj 5.560, kako prenosi Dan.

"Potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama roditelja sa ustanovom počeće 18. i trajaće do 29. avgusta. Roditelji ugovor mogu potpisati na nekom od tri šaltera koji funkcionišu u okviru naše ustanove. Radno vrijeme šaltera je od 8 do 13 časova - rekla je Draga Bijelić.

Ona ističe da ljetnji raspust koriste kako bi unaprijedili uslove u svim vaspitnim jedinicama. Kompletno su, kako kaže, okrečili sve prostorije i zamijenili dotrajalu opremu. Bijelić navodi da se trenutno uređuju i dvorišta, montira novi dvorišni mobilijar, sade biljke.

"Obezbijeđena je nova posteljina za novoupisanu djecu. Nabavljene su nove mašine za pranje i sušenje veša, kao i kuhinjska oprema. Na taj način riješen je dugogodišnji problem - istakla je Bijelić.