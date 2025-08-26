Devetosatno zasijedanje Skupštine opštine Budva obilježilo je usvajanje petogodišnjeg Programa privremenih objekata, o čemu su se čuli oprečni argumenti vlasti i opozicije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nastavku sedme sjednice, odbornici su juče naširoko diskutovali i o kupovini zemljišta za novi vrtić u naselju Lazi, a u fokusu je bio i eventualni otkup zgrade Jugoslovenskog rječnog brodarstva, piše Primorski portal.

U prvom dijelu sjednice, većinom glasova budvanski odbornici usvojili su tri tačke dnevnog reda: Predlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj, Predlog Rješenja o naknadi za rad Komisije za izradu predloga izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine opštine Budva i Predlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Budva, da bi se, nakon pauze, izjasnili i o ostalim predloženim aktima.

Kod tačke koja se odnosi na razmatranje polugodišnjeg Izvještaja o ostvarenju Budžeta za period januar-jun 2025.godine, predstavnik predlagača, sekretar za finansije Slavko Đukanović ukazao je na dobar trend tekuće budžetske potrošnje, piše Primorski portal.

„Ukupni rashodi inose 22.306.000 eura i očekujemo da ćemo zamah kapitalnih investicija u narednom periodu pojačati, jer je posljenji kvartal period kada se najviše ulaže u investicije i infrastrukturu. Nakon završenih tendera i javnih nabavki očekujemo da ćemo ovaj segment dodatno ojačati. Ja očekujem da ćemo najkasnije polovinom oktobra usvojiti rebalans budžeta iz više razloga. Prvo jer se osniva Agencija koja je novi budžetski potrošač, a i zato što će prihodi biti mnogo veći nego što smo očekivali“, istakao je Đukanović.

Odbornica „Za budućnost Budve“, Bojana Pićan osvrnula se na odluku o privremenom finansiranju za prvi kvartal ove godine. Ona je kazala da se privremeno finansiranje sprovođeno nezakonito.

„Lokalni parlament nikada nije razmatrao tu odluku, zbog čega je došlo do kršenja zakon“, navela je Pićan.

Na te navode odgovorio je predsjednik Skupštine opštine Budva, Petar Odžić.

„Uslijed nefunkcionisanja parlamenta tu odluku potpisuje predjsednik, a usvajanjem budžeta odluka prestaje da važi“, kazao je Odžić.

O polugodišnjem izvještaju odbornici nisu glasali.

Uslijedila je rasprava o Predlogu Odluke o kupovini nepokretnosti. Riječ je o zemljištu u blizini manastira Podmaine, gdje je, kako su kazali iz Opštine Budva, planirana izgradnja vrtića.

Iz Evropskog saveza kazali su da će podržati odluku, jer je najmlađima potreban novi vrtić, dok su iz Demokrata saopštili da neće podržati predlog.

“Koliko znam postoje opredijeljena sredstva u budžetu i parcela opredijeljena za tu namjenu. U administraciji Mila Božovića bila su opredijeljena sredstva od 300 hiljada eura za ovu namjenu, ali sada se ta ideja stavlja ad adcta i potrebno je 500 hiljada eura građana Budve staviti u džep određenom privrednom subjektu. Čujem da građanio pričaju da iza te firme stoji jedan visokorangirani političar iz regiona”, kazala je odbornica Demokrata, Dragana Kažanegra Stanišić, na šta je predsjednik Opštine, demantujući da je riječ o osobi iz svijeta politike, a sa kojom se sastajao u svom kabinetu u vezi sa prodajom zemljišta, odgovorio:

“Ako na toj lokaciji ne bude izgrađen vrtić ja ću javno da se izvinim građanima I da se povučem iz poltiike, a ako ne bude tako onda se vi povucite iz politike”, poručio je Jovanović.

Jovanović je pojasnio da je riječ o nepokretnosti koja je procijenjena i na 960 hiljada eura, ali da je vlasnik, zbog namjere da se gradi vrtić, spreman da ustupi imovinu i za 500 hiljada eura.

Blažo Pima (DPS) kazao je da je u predizbornom programu “Budva grad šansi” te partije jedna od stavki bila besplatan vrtić, te da će taj odbornički klub podržati predlog o otkupu zemljišta.

“U vremenu gdje se prodaje imovina, mi kupujemo imovinu kao Opština Budva. Ovo je praksa i primjer kako se pruža projektna podrška. Ujedno bih i čestitao Opštini Budva na ispregovaranoj cijeni”, istakao je Pima.

Živana Mureša (URA) istakla je da će ta politička grupacija takođe podržati predlog.

“Za razliku od naše nesretne vlade koja je krenula u proces rasparčavanja “Budvanske rivijere”, Opština Budva uvećava kapital građana Budve. Dok je tako, radiće se na proširenju kapaciteta za naše najmlađe. Dok smo u ovoj vlasti imovina će se kupovati, a ne prodavati”, kazala je Mudreša.

Bojana Pićan (“Za budućnost Budve”), upitala je da li je povodom kupovine nepokretnosti konsultovano Ministarstvo prosvjete, nauke i invoacije, pozvavši se na praksu iz Nikšića gdje je Vlada, kako je kazala, po tom pitanju konsultovana.

Predsjednik Opštine kazao je da Ministarstvo zahtijeva parcelu od pet hiljada kvadrata za izgradnju vrtića, a nedostatak predmetne parcele je što je manja od pomenute kvadrature i da je to važilo za raniju lokaciju u Dubovici, Otud, kako je pojasnio Jovanović, pronađena je nova lokacija.

Jovanović je kazao da Opština nije u obavezi da traži mišljenje Ministarstva finansija kada je kupovima zemljišta u pitanju.

Sa druge strane, kako je predsjednik naveo, Opština je imala i imaće kontinuiranu komunikaciju sa Ministarstvom prosvejte, nauke i inovacija.

Kažanegra Stanišić ponovila je da iz firme koja je vlasnik parcele stoji neko iz političkog svijeta.

Uslijedila je polusatna pauza u zasijedanju, nakon čega su odbornici nastavili diskusiju o tački dnevnog reda.

Lazara Vujačić (DPS) istakao je da se radi o kupovini parcele koja umnogome treba da poboljša kvalitet života najmlađih sugrađana.

“Opština je i ranije radila na aktiv

Srđan Pribilović, odbornik vladajućeg pokreta “Budva naš grad” demantovao je medijske navode da se njegova parcela graniči sa parcelom koju Opština treba da kupi i negirao je da je involviran u taj slučaj. On je pojasnio da se njegova parcela nalazi u istom reonu, ali na drugoj lokaciji, da nije vrijedna desetine hiljada, kako se navodi, već oko deset hiljada eura.

“Naravno da ću da podržim kupovinu zemljišta i imovinu vrtića, jer je to predizborno obećanje koje ćemo ispuniti”, poručio je Pribilović.

Sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva, Vlado Ivanović kazao je da u ranijim izlaganjima, uprkos kritikama, nije ukazano ni na jednu nepravilnost kada otkup zemljišta u pitanju.

On smatra da nije bilo potrebno čekati Detaljni urbanistički plan za Budvu, kojim bi se predvidio vrtić na toj lokaciji, jer bi u tom slučaju cijena kvadrata bila skuplja.

Većinom glasova odbornici Skupštine opštine Budva usvojili su ovu tačku dnevnog reda.

nostima koje nisu bile direktna njena ingerencija, kao što je pomoć DZ I Hitnoj. U ovom slučaju imamo slično situaciju da Opština preduzima korake koje su u nadležnosti Vlade Crne Gore i raduje me da će ovakva odluka biti donešena. Već smo čuli o povoljnosti kupovine same parcele i ja ne mogu a da ne pohvalim tim koji je radio pregovore u ovom pravcu i domaćinski se odnio”, istakao je Vujačić.

On je poručio da se hitno mora ići u pravcu izgradnje vrtića, ali i osnovne i srednje škole.

“Još jednom pozdravljam ovakvu odluku i ovakav potez i još jednom konstatujem da Vlada nema domaćinski donos prema Budvi koja donosi najznačajnije prihode za budžet na nacionalnom nivou. Naš klub odbornika definitivno će podržati ovo rješenje”, poručio je odbornik DPS-a.

Stavljanje van snage Rješenja Skupštine opštine Budva i imenovanje predsjednika i članova Savjeta Javne ustanove “Muzeji i galerije Budve” tačke su dnevnog reda koje su izazvala oprečne reakcije. Odbornica Bojana Pićan pročitala je obraćanje direktorice te ustanove, mr Lucije Đurašković kojoj, kako je Pićan navela, nije bilo odobreno prisustvo sjednici lokalnog parlamenta.

Pićan je posebno ukazala na stav Đurašković povodom problematičnog izbora člana Savjeta iz reda zaposlenih.

“Ukoliko predsjednik Skupštine da na glasanje protivzakoniti predlog i ako bude izabran sastav Savjeta, podnijeću krivične prijave”, stoji u obraćanju Đurašković.

Nemanja Kuljača (“Za budućnost Budve”) istakao je da se ovim činom stavlja van snage ranija odluka o izboru Savjeta “Muzeja i galerija”.

“Mislim da ćemo doći u situaciju da opet stavljamo van snage ovu odluku, s obzirom na primjedbe gospođe Đurašković i zakonske norme. Mislim da je prilikom pripreme ovakvih odluka potrebno obratiti pažnju, s obzirom da se radi o ustanovi kulture. Potrebno je obratiti pažnju i na sastav savjeta, kako bismo imali reprezentativan savjet na način kako je to propisano zakonom”, istakao je Kuljača.

Većinom glasova odbornika usvojene su i ove dvije tačke dnevnog reda.

Osim kupovine zemljišta za izgradnju vrtića, tema sjednice bila je i namjera lokalne uprave da otkupi zgradu Jugoslovenskog rječnog brodarstva.

Predsjednik Jovanović podsjetio je na istorijsku važnost tog objekta za Budvu, a u svom izlaganju naglasio je da to zdanje izgrađeno 1936. godine treba da dobije adekvatnu namjenu, s obzirom da se radi o jednoj od prvih zgrada u Budvi koje su izgrađene van starogradske zone.

“Predlaganjem ove odluke ja sam uradio sve što je u mojoj moći da se ova zgrada kupi, dalja odluka je na parlamentu”, istakao je Jovanović.

Saša Samardžić (DPS) pozdravio je valorizaciju svih kulturnih dobara i njihovo objedinjavanje u jednu cjelinu.

“Svjesni smo da objekat JRB već godinama nije u izglednom stanju, da narušava turističku ponudu i treba se iskoristiti za druge namjene. Smatram da bi, kada se završi postupak pred Privrednim sudom, bilo dobro formirati komisiju koja će sagledati cijeli posao i predložiti šta bi bilo najcjelishodnije da se u tom objektu nalazi. Mislim da bi taj objekat trebao da bude u funkciji kulturnog centra”, istakao je Samardžić.

“Pregršt je tema na koje možemo razgovarati. Smatramo da ćemo od visoke valorizacije objekta imati korist”, naglasio je odbornik DPS-a, istakavši da će taj odbornički klub podržati odluku.

Jovo Perović iz Evropskog saveza kazao je da će taj odbornički klub podržati odluku, što je prvi korak u vraćanju zgrade JRB u opštinsko vlasništvo.

Živana Mudreša iz URE kazala je da će odbornici tog subjekta takođe podržati odluku. Ona je podsjetila da je valorizacija JRB-a bila dio njihove izborne kampanje.

Bojana Pićan (“Za budućnost Budve”) kazala je da je značaj zgrade JRB-a nesporan za Budvu, ali je kazala da nadležni treba da ispitaju sporan upis prava svojine u prošlosti.

Ona je istakla da nije dobar pristup da se zgrada i zemljište kupuju bez jasnih i neospornih pravnih osnova.

Pićan je upitala da li su budžetom predviđena sredstva za kupovinu zgrade i parcela oko JRB-a.

“Smatram da treba izvršiti hronologiju spisa i da se kupoprodaje koje su izvršene u prošlosti ispitaju”, istakla je Pićan.

Predsjednik Jovanović je odgovorio da je procedura otkupa jasna, da se odvija pred Privrednim sudom.

Kazao je da nema mogućnosti da Opština radi procjenu jer je to, kako je rekao, irelevantno.

“Opština Budva na ovaj način dobija mnoge sadržaje koji nedostaju, jednu monumentalnu zgradu koju je sačuvala na teži način. Vidimo put od 1936. do 2025, kuda je ta zgrada bila prometovana, ona je bila i zapaljena i nesrećno stoji u scru Budve kao uspomena na lošu tranziciju devedesetih. Šaljemo poruku da smo spremni da platimo i zadržimo nešto što je vrijedna imovina našeg grada”, kazao je Jovanović.

Dragana Kažanagra Stanišić (Demokrate) smatra da postojeća dokumentacija nije dovoljna i da treba da bude dopunjena hronologijom upisa, ocijenivši da je vrlo sporno unaprijed odlučivati i javnosti saopštavati ponudu.

“Mislim da Opština ovdje definitivno ima prednost u odnosu na druge ponuđače. Moje lično mišljenje je da se na ovaj poziv neće odazvati privrednik koji bi ponudio čak i jedan euro preko cijene. Mislim da jeste nerealno visoka cijena, ali ne mogu da uzmem sve činjenice u obzir jer ne raspolažem sa dovoljnim brojem podataka – iako ne sporim izuzetnu važnost za Budvu i njene građane. Odluka će se usvojiti, ali ovako važna odluka nije smjela doći u dopuni. Odbornici su trebali biti upoznati ranije i sa jednom sveobuhvatnijom dokumentacijom”, istakla je odbornica Demokrata.

Predlog Odluke o kupovini nepokretnosti, odnosno zgrade JRB-a, usvojen je većinom glasova odbornika budvanskog parlamenta, nakon čega je uslijedio i aplauz.

Većinom glasova odbornici su glasali i za izmjene i dopune Statuta DOO “Otpadne vode Budva”.