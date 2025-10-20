Predsjednik Opštine Šavnik, Jugoslav Jakić uručio je danas donaciju u iznosu od 10.000 eura Domu zdravlja Nikšić, namijenjenu opremanju Zdravstvene stanice u Šavniku, saopšteno je danas iz te Opštine.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Kako se navodi u saopštenju, ova vrijedna donacija predstavlja važan korak ka unapređenju zdravstvene infrastrukture i uslova za rad zdravstvenih radnika, ali i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga za sve stanovnike Šavnika.

Jakić je istakao da je briga o zdravlju stanovništva jedan od prioriteta lokalne samouprave, te da Opština Šavnik nastoji da kroz konkretne akcije doprinese stvaranju boljih uslova za život svih građana.

"Zdravlje naših sugrađana je na prvom mjestu. Ovom donacijom želimo da podržimo rad zdravstvenih radnika i obezbijedimo da Zdravstvena stanica u Šavniku ima sve što je potrebno za kvalitetno pružanje usluga. Nastavićemo da ulažemo u zdravstveni sistem i infrastrukturu, jer smatramo da svako, bez obzira na to gdje živi, treba da ima pristup savremenoj zdravstvenoj zaštiti", kazao je Jakić, kako prenose Vijesti.

Razgovarano je i o budućim ulaganjima koja će biti opredijeljena budžetom Opštine Šavnik, kao što je nabavka novog sanitetskog vozila i potrebnih uređaja i opreme kako bi stanovnici Šavnika imali što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

"Nadamo se da je ovo samo početak uspješne saradnje, kroz koju ćemo riješiti i najveći problem s kojim se suočava zdravstvo u Šavniku, a to je nedostatak kadra", poručili su iz kabineta predsjednika.

Donaciju su primili direktor Doma zdravlja Nikšić, Radovan Vušović i doktorica Sanja Bušaj, koji su izrazili zahvalnost Opštini Šavnik na podršci i istakli da će sredstva biti iskorišćena za nabavku neophodne medicinske i tehničke opreme, što će u velikoj mjeri unaprijediti kvalitet rada i dostupnost usluga.

"Donacija je dio inicijative lokalne uprave koja ima za cilj unapređenje uslova života na teritoriji opštine i podstakne ravnomjerni razvoj svih segmenata", zaključuje se u saopštenju, javljaju Vijesti.