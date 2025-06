Predlog, koji je na dnevnom redu Skupštine, predviđa da šavnički “izborni turisti” koji su odjavili prebivalište u toj opštini nakon izbora koji su počeli 2022, neće moći da učestvuju na eventualnom ponovljenom glasanju na dva biračka mjesta.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Opozicija u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu traži povlačenja Predloga dopuna Zakona o biračkom spisku, kojim dio vladajućih partija, na čelu sa Demokratama, želi da riješi političku krizu u Šavniku.

To je “Vijestima” rekao kopredsjedavajući Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Nikola Rakočević (DPS) navodeći da je zakon neustavan.

“Zahtijevamo da se povuče, jer je sasvim nezakonit, što je potvrdio NVO sektor u javnoj polemici u Skupštini. Sem toga, zakon ne bi proizveo dejstvo, a donošenjem tog akta bio bi uništen i ugašen rad Odbora za izbornu reformu”, kazao je Rakočević “Vijestima”.

Predlog, koji je na dnevnom redu Skupštine, predviđa da šavnički “izborni turisti” koji su odjavili prebivalište u toj opštini nakon izbora koji su počeli 2022, neće moći da učestvuju na eventualnom ponovljenom glasanju na dva biračka mjesta, bez obzira što su u biračkom spisku.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) i član Odbora za izbornu reformu Nikola Zirojević kazao je “Vijestima” da na Odboru nije nađeno rješenje za krizu u Šavniku, osim što je “konstatovan jedinstven stav opozicije” da se to tijelo ne može baviti rješenjem koje su predložile Demokrate, s obzirom na to da se takav način rada, tvrdi on, kosi s odlukom o osnivanju Odbora za izbornu reformu.

“Odluka o osnivanju predviđa da Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu može razmatrati samo one predloge zakona koji proisteknu iz radnih tijela odbora”, rekao je on.

Kazao je da ako vlast bude insistirala da se to zakonsko rješenje razmatra na Odboru i da se o njemu glasa na plenumu, “to će značiti jednostrano rušenje Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu”.

“Mi ćemo tada Odbor raspustiti”, poručio je Zirojević.

Iz vlasti su “Vijestima” nezvanično rekli da za sada nemaju namjeru da povuku “jedino aktivno rješenje koje je na stolu”, iako se opozicija protivi i javno i na sjednicama.

Opozicija je ranije upozorila da ako vlast nastavi da insistira da se na plenumu raspravlja o izmjenama Zakona o biračkom spisku, prije nego što je to usaglašeno na Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, napustiti to skupštinsko tijelo, čime bi ono ponovo bilo blokirano.

Zakonodavni odbor Skupštine je 18. juna dao “zeleno svjetlo” za Predlog, dok je Odbor za politički sistem istog dana odložio raspravu o tom aktu.

Iz Demokratske Crne Gore je ranije “Vijestima” nezvanično rečeno da taj predlog neće biti povučen, već će se o njemu Skupština izjasniti. Oni su početkom juna formalno poslali urgenciju Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu da što prije razmotri Predlog zakona.

Rakočević je kazao da Odbor za izbornu reformu nema nadležnosti povodom evidentnog problema nezavršenih izbora u Šavniku.

“Licemjerno je i neodgovorno obmanjivati građane Šavnika, što čine predstavnici vlasti na centralnom nivou, a opozicije u Šavniku. Takođe, podsjećam vas da je problem Kotora sasvim zaboravljen, a i tamo postoji sličan problem”, kazao je Rakočević.

Na sastanku predstavnika parlamentarne većine sa šavničkom opozicijom i građanima, koji su mjesecima blokirali put Nikšić-Šavnik-Žabljak, 17. juna je dogovoreno da će vladajuća većina preuzeti obavezu rješavanja izborne krize u toj opštini, dok su građani i opozicija, koju čini dio konstituenata državne vlasti, obećali da će prekinuti višemjesečnu blokadu te saobraćajnice.

Građani su prekinuli blokade, ali nije precizirano kako će vladajuća većina rješavati pitanje izbora u Šavniku. O načinu rješavanja krize na sjednicama Odbora za izbornu reformu, prema informacijama “Vijesti”, nije javno razgovarano, a na pitanja u vezi sa tim juče nije odgovarao ni kopredsjedavajući Odbora Vasilije Čarapić (PES).

Šavnička opozicija od 27. februara protestuje zbog reizbora Jugoslava Jakića iz Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika Opštine i neriješene izborne krize koja traje od oktobra 2022. godine.