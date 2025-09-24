"Ministarstvo unutrašnjih poslova i državna sekretarka Dragana Kažanegra Stanišić još jednom obmanjuju građane, ovog puta krijući se iza nepotpisanog saopštenja."

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović kazao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i državna sekretarka Dragana Kažanegra Stanišić (Demokrate) "obmanjuju građane" i tvrdi da ona "nema bezbjednosnu provjeru, nema sertifikat i nema pristup podacima višeg stepena tajnosti".

Iz MUP-a su prethodno, u odgovoru "Vijestima", kazali da državna sekretarka Dragana Kažanegra Stanišić ima pristup klasifikovanim podacima stepena tajnosti potrebnog za obavljanje poslova iz njene nadležnosti. Kažu i da su netačni navodi Jovanovića da ona nije prošla bezbjednosne provjere.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i državna sekretarka Dragana Kažanegra Stanišić još jednom obmanjuju građane, ovog puta krijući se iza nepotpisanog saopštenja. Sama činjenica da niko od službenika MUP-a nije smio da stavi svoje ime i prezime ispod teksta govori da i u samom ministarstvu znaju koliko su im 'argumenti' slabi i neutemeljeni. Ako ni autori ne vjeruju u sopstvene tvrdnje, zašto bi u njih vjerovala crnogorska javnost", napisao je Jovanović u reagovanju.

Kaže da je "pravna istina jasna i nesporna:

„U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, postoje četiri stepena tajnosti: STROGO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO i INTERNO. Kako dalje propisuju odredbe istog zakona, za tri najvažnija nivoa („STROGO TAJNO“, „TAJNO“ i „POVJERLJIVO“) obavezna je bezbjednosna provjera koju sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), kao i izdavanje sertifikata Direkcije za zaštitu tajnih podataka. Za podatke označene kao INTERNO, na koje državna sekretarka ima pristup, bezbjednosna provjera i sertifikat se ne zahtijevaju. To je najniži nivo tajnosti, dostupan praktično svakom službeniku državne uprave, pa čak i onom službeniku na šalteru i portirnici, uz dužno poštovanje svima koji vrše ove poslove u okviru MUP-a. Dakle, državna sekretarka nema bezbjednosnu provjeru, nema sertifikat i nema pristup podacima višeg stepena tajnosti.“

Jovanović je rekao da tvrdnje MUP-a da je riječ o „punoj proceduri i zakonskom procesu“ predstavljaju „svjesnu manipulaciju i pokušaj da se banalna činjenica predstavi kao kompleksna i ozbiljna procedura“. Time se ne brani institucija, već se „do krajnjih granica urušava njen kredibilitet“, kazao je on.

"Još skandaloznije je to što Ministarstvo unutrašnjih poslova uporno ćuti na pitanje koje je od daleko većeg značaja od njihovih propagandnih pamfleta i to na prijavu građanina Miketića, koji tvrdi da mu se državna sekretarka Kažanegra bespravno uselila u stan i uzurpirala ga. Za tu prijavu nema odgovora mjesecima. Nema postupanja, nema reakcije i nema zakonskog obrazloženja. Kada treba da se spinom prikrije istina, MUP je glasan. Kada treba da odgovori na legitimne prijave građana, MUP postaje nijem. Očigledno da je MUP igračka u rukama Demokrata kojom treba prikriti sva nedjela njihovih funkcionera i da je taj resor krajnje kompromitovan i politički zarobljen", tvrdi predsjednik Opštine Budva.

Rekao je da građani zaslužuju istinu. "Državna sekretarka MUP nema bezbjednosnu provjeru, nema pravo pristupa tajnim podacima višeg stepena i protiv nje postoje ozbiljne prijave za bespravne radnje. To je suština koju MUP pokušava da sakrije iza nepotpisanih saopštenja i šupljih fraza".

Jovanović je rekao da se otvoreno u ovom slučaju nameće pitanje: "Da li je neizdavanje bezbjednosne provjere državnoj sekretarki posljedica njenih veza sa pripadnicima organizovanog kriminala ili operativno interesantnim licima? Ako jeste, onda se postavlja drugo, još važnije pitanje, da li je osoba koja nosi takav teret uopšte dostojna funkcije koju pokriva. Na kraju, da li će se pokazati da sve ono što državna sekretarka spočitava drugima nije ništa drugo do njeno vlastito ogledalo?"

Kazao je da institucije Crne Gore moraju da zaštite zakon, "a ne pojedince koji ga gaze", kao i da javnost zaslužuje odgovorne, provjerene i čiste funkcionere, a ne "one oko kojih lebdi sumnja u veze sa kriminalnim strukturama".

"Prema tome, kada MUP, odnosno nedovoljno ozbiljni pojedinci koji su politički uzurpirali taj resor požele da izmanipulišu javnost, pozivam ih da imenom i prezimenom, kao i funkcijom koju vrše, stanu iza saopštenja i legitimišu se pred javnošću Crne Gore, kako bi mogli da nastavimo ovu polemiku. U suprotnom, smatraću da niko personalno iz resora bezbjednosti ne želi da ospori tvrdnje koje sam iznio da državna sekretarka MUP Dragana Kažanegra Stanišić nikada nije prošla bezbjednosnu provjeru ANB kako bi imala pristup tajnim podacima i da je u skladu sa tim nedostojna da vrši funkciju koju je politički prigrabila uprkos tome što ne ispunjava osnovne bezbjednosne protokole", napisao je Jovanović.