Direktor preduzeća „Putevi“ Radoš Zečević poziva građane na razumijevanje zbog okolnosti koje nisu u njihovoj moći

Građani sve češće upozoravaju na kašnjenje gradskog autobusa, pa se čekanje nekada pretvori u pravi izazov. Direktor preduzeća „Putevi“ Radoš Zečević kaže da su najčešći problemi saobraćajne gužve i neažurnost nadležnih, te moli putnike da imaju više razumijevanja. Na radost mještana, prigradska naselja će do kraja mjeseca dobiti 11 novih autobusa, poručio je Zečević.

U Podgorici, kako kažu pojedini građani, nije pitanje da li autobus kasni, već koliko. Ipak, građani sa kojima smo razgovarali, demantuju kritičare javnog prevoza, te ističu da autobusi saobraćaju redovno i da su zadovoljni uslugom, prenosi CdM.

„Prosto su enormne gužve na našim ulicama i mi nemamo mogućnost da utičemo na to. Svjedoci smo svi da i privatnim automobilom za relaciju gdje je realno potrebno pet minuta potrošite 20, kako će tek autobus tu gužvu sa onolikim gabaritima“, kazao je Zečević.

Kako ne bi dolazilo do kašnjena, Zečević kaže da je broj autobusa povećan, te da su zadovoljni postignutim rezultatima.

„Broj korisnika se povećao za sto hiljada, u zadnjih mjesec dana iza nas, jer sad preko elektonske karte koji su ugrađeni bilježimo svakog putnika. Oko 556 hiljada se vozilo zadnjih mjesec dana za razliku od prethodnog perioda prošle godine, odnosno oko 100 hiljada manje. Trend je dobar i podižemo jos više, ali građani moraju da imaju malo strpljenja“, naveo je Zečević.