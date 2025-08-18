“Zahtjevi za izdavanje kartica mogu se podnositi od 15. avgusta 2025. godine”, navode iz Glavnog grada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Odluka o besplatnom prevozu u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Podgorice stupa na snagu 1. septembra 2025. godine, kada učenici ostvaruju pravo na besplatan prevoz, navode iz Glavnog grada.

“Zahtjevi za izdavanje kartica mogu se podnositi od 15. avgusta 2025. godine”, navode iz Glavnog grada.

Svi učenici koji imaju prebivalište na teritoriji Podgorice i pohađaju verifikovanu osnovnu ili srednju školu u Podgorici ostvaruju pravo na besplatan prevoz.

Potrebna dokumentacija:

- Za punoljetne korisnike fotokopija lične karte (original na uvid)

- Za maloljetna lica fotokopija lične karte, pasoša, zdrastvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)

- Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji Podgorice

- Originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Podgorice

- Uvjerenje o prebivalištu se pribavlja po službenoj dužnosti.

Postupak prijave:

Novi korisnici popunjavaju zahtjev na šalteru, prilažu potrebnu dokumentaciju i fotografišu se na licu mjesta, nakon čega im se odmah izdaje kartica.

Već postojeći korisnici su dužni da donesu svoju postojeću karticu, popune novi zahtjev i prilože potrebnu dokumentaciju.

Podsjećamo da se zahtjevi podnose od 15. avgusta 2025.

Šalter sala u zgradi Skupštine Glavnog grada (ulaz sa Trga nezavisnosti)

Radnim danima i subotom od 8 do 15h

Napomena: Kartica je obavezna prilikom svakog korišćenja linijskog prevoza.