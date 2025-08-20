Zahtjevi za izdavanje kartica podnose se od 15. avgusta na šalteru sale u zgradi Skupštine Glavnog grada

Besplatan prevoz moći će da koriste učenici koji imaju prebivalište u Podgorici, a pohađaju školu u drugoj opštini, kao i učenici koji imaju prebivališta u drugoj opštini, a pohađaju školu na teritoriji glavnog grada, saopšteno je iz Gradskog prevoza Glavnog grada.

„Zbog velikog interesovanja, obavještavamo građane da pravo na besplatan gradski prevoz mogu ostvariti učenici koji ispunjavaju jedan od sljedećih uslova: Učenik koji ima prebivalište na teritoriji Glavnog grada, a pohađa školu u drugoj opštini; Učenik koji ima prebivalište u drugoj opštini, a pohađa školu na teritoriji Glavnog grada“, saopšteno je iz Gradskog prevoza.

Zahtjevi za izdavanje kartica podnose se od 15. avgusta na šalteru sale u zgradi Skupštine Glavnog grada (ulaz sa Trga nezavisnosti), radnim danima i subotom od osam do 15 časova.

Glavni grad je besplatan prevoz obezbjedio za učenike osnovnih i srednjih škola, za ranjive kategorije stanovništva-penzionere, lica starija od 67 godina, lica sa invaliditetom i lica u stanju socijalne potrebe, prenosi CdM.