Glavni grad raspisao je tender za rekonstrukciju autobuskih stajališta, ukupne vrijednosti 165.289,26 eura, odnosno 200.000 eura sa uračunatim PDV-om.

Prema tenderskoj dokumentaciji predviđeno je postavljanje modernih nadstrešnica koje će biti modularno koncipirane kako bi se mogle prilagoditi različitim potrebama i lokacijama, kako prenose Vijesti.

Nadstrešnice će imati čelične noseće stubove dimenzija 80x80 milimetara, konzolni krov i reklamni pano. Klupa će biti integrisana u samu konstrukciju, a ploča za sjedjenje izrađena od kvalitetnog drveta otpornog na atmosferske uticaje ,kako prenose Vijesti.

Bočne strane stajališta biće zatvorene providnim staklenim panelima s plavom trakom koja simbolizuje grb Podgorice. Treća strana nadstrešnice predviđena je za reklamni pano, dok će sa unutrašnje strane biti postavljen informativni panel s redom vožnje.

Plafon će biti obojen u prepoznatljivu plavu boju Glavnog grada, sa ugrađenom LED trakom i LED svjetiljkama, čime će se osigurati osvjetljenje i u večernjim satima.

Projektovane dimenzije nadstrešnice su 4,68 metara dužine, 1,88 metara širine i 2,5 metara visine, a predviđena boja konstrukcije je antracit crna (RAL 9004) u kombinaciji s plavom (RAL 5015).

Iz Glavnog grada navode da će raspored i dimenzije elemenata moći da se prilagođavaju kategoriji stajališta i potrebama prostora, kako bi se obezbijedila veća funkcionalnost i estetska usklađenost sa okruženjem, kako prenose Vijesti.