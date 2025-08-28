“Pravovremenom reakcijom pritekli su u pomoć sugrađanki u nevolji i uspješno spasili bebu koja je bila zaglavljena u automobilu”, navodi se u objavi na Instagramu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radnici linijskog prevoza pokazali su izuzetnu humanost i prisebnost u vanrednoj situaciji koja se dogodila sinoć, 27. avgusta, u neposrednoj blizini firme, istakli su iz tog gradskog preduzeća.

“Pravovremenom reakcijom pritekli su u pomoć sugrađanki u nevolji i uspješno spasili bebu koja je bila zaglavljena u automobilu”, navodi se u objavi na Instagramu.

Zaključuju da taj čin potvrđuje da su odgovornost i briga za druge temeljne vrijednosti na kojima se zasniva rad preduzeća, prenosI CdM.