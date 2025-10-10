U Crnoj Gori 20 odsto žena na godišnjem nivou doživi nasilje, pokazuju podaci Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici na godišnjem niovu primi oko 2.500 poziva. Oko 80 odsto poziva je od strane žena starosti od 30 do 45 godina koje najčešće prijavljuju fizičko i psihološko nasilje, prenosi RTNK.

U Crnoj Gori 20 odsto žena na godišnjem nivou doživi nasilje, pokazuju podaci Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici.

“Fizičko i psihološko nasilje i dalje su najrasprostranjeniji oblici nasilja koje najčešće prijavljuju porodične žene starosti od 30 do 45 godina”, navodi Nada Koprivica iz pomenutog servisa.

Navodi da se o seksualnom nasilju i dalje teško govori, iako je prisutno u društvu, dok se ekonomsko slabo prepoznaje.

“SOS linija dvije trećine poziva primi iz Nikšića i Podgorice, sa sjevera iz Bijelog Polja i Berana, a kada je u pitanju južni region iz Bara, Herceg Novog i Budve”, kaže Korpivica i ističe da je anonimnost ključna specifičnost ovog servisa..

Iz ovog servisa poručuju da bi međuinstitucionlanu saradnju trebalo unaprijediti po pitanju razmjene informacija i adekvatne baze podataka kao i da bi u skladu sa međunarodnim standardima EU ova vrsta servisa trebala biti dugoročno finansirana.