U južnim predjelima Crne Gore danas će biti sunčano, poslijepodne ponegdje umjereno oblačno.

Izvor: Dejan Feratović

Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo ili samo ponegdje uz malo kiše.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar povremeno umjeren do jak sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do 16, najviša dnevna od osam do 24 stepena.

Podgorica: Pretežno sunčano, u drugom dijelu dana malo do umjereno oblačno. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha oko 14 stepeni, najviša dnevna do 24 stepena.