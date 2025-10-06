Crnu Goru sjutra očekuje naglo zahlađenje, uz jake vjetrove i pad temperature i do deset stepeni

Izvor: MONDO

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru oblačno, povremno sa slabom kišom, u planinama i slabim snijegom ili susnježicom. Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 3 do 19 stepeni

U Podgorici će biti umjereno do potpuno oblačno, moguća je prolazna kiša, naročito u prvom dijelu dana.

Povremeno će duvati umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 17 stepeni.